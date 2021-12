ScuolaZoo incontra i giovani a Monfalcone

La presenza di ScuolaZoo a Monfalcone si inserisce nella cornice di “Innovation Young - la tua idea di business per Marina Julia”, il primo concorso di idee per i giovani organizzato dal Centro Giovani di Monfalcone in collaborazione con Area Science Park, che si svolgerà nelle giornate di venerdì 10 e sabato 11 dicembre.

Giovanni Di Giacomo, brand ambassador e volto di ScuolaZoo incontrerà i ragazzi sabato 11 dicembre alle ore 17,30 al centro Giovani Innovation Young di Viale San Marco 70, Monfalcone. Si tratta di un momento particolarmente atteso dalle giovani generazioni durante il quale il volto di ScuolaZoo racconterà la sua esperienza professionale, in particolare come creare e tenere ingaggiata una community. La partecipazione all’incontro è aperta a tutto il pubblico interessato e non solo ai partecipanti del concorso di idee.

La due-giorni rivolta ai giovani ha l’obiettivo di valorizzare il litorale di Marina Julia, in un’ottica sostenibile, stimolare l’offerta di nuovi servizi per il tempo libero, lo sport e il divertimento per favorire l’aggregazione giovanile e la nascita di attività imprenditoriali.

Il concorso di idee avrà inizio venerdì 10 dicembre alle 16.30 con la presentazione dell’iniziativa da parte di esperti, cui seguirà la prima parte dei lavori di elaborazione delle idee e dei progetti fino alle 20. Ai partecipanti verrà consegnato un form da compilare con l’ausilio dei coach, da consegnare il giorno successivo al termine della mattinata. Nel pomeriggio di sabato 11 dicembre i partecipanti illustreranno i progetti alla commissione tecnica. I realizzatori delle tre idee vincitrici riceveranno dei premi in denaro offerti dall’Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia, Bcc di Staranzano e Villesse e SEOS Srl e avranno la possibilità di seguire un percorso formativo presso Innovation Factory - l’incubatore certificato di Area Science Park che favorisce la creazione e lo sviluppo di start up e che consentirà l'accesso ad un programma di supporto alla creazione e allo sviluppo di idee di business, con l’obiettivo di trasformare le idee in un progetto di fattibilità testato sul mercato di riferimento.

“Innovation Young - la tua idea di business per Marina Julia” è un’iniziativa promossa dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Monfalcone in collaborazione con Area Science Park e con il contributo di BCC di Staranzano e Villesse, SEOS Srl, Azienda Speciale per la Zona Franca di Gorizia. Le attività si svolgeranno presso il Centro Giovani Innovation Young di Monfalcone (GO). In caso di aggravamento della situazione pandemica, gli incontri si svolgeranno in modalità telematica utilizzando la piattaforma “Meet”.