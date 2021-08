Scuole a Fiume Veneto, prosegue l'adeguamento antisismico

Proseguono i lavori di adeguamento antisismico ed efficientamento energetico del plesso scolastico della scuola secondaria di Fiume Veneto.

Il lotto uno riguarda la palestra ed è l'unico che non prevede l'abbattimento dell'edificio. Durante i lavoro si sono evidenziate delle infiltrazioni occulte dal tetto, per cui abbiamo deciso, dopo uno stanziamento di quasi 100mila, di provvedere a una profonda sistemazione per risolvere il problema, per anni trascurato.