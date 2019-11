Scuole aperte al Convitto 'Paolo Diacono' di Cividale

Il Convitto nazionale 'Paolo Diacono' (CNPD) di Cividale rinnova l'appuntamento con "Scuola aperta" a partire dal mese di novembre. Domenica 24 novembre dalle 10.00 alle 12.00 saranno presentati i Licei Classico, Linguistico e delle Scienze Umane (nelle rispettive sedi), mentre sabato 30 novembre, dalle 15.30 alle 17.30, aprirà le porte il Liceo Scientifico annesso all’istituzione scolastica cividalese. A seguire, dalle 17.30 alle 18.00, il settore Convitto sarà disponibile a spiegare le proprie peculiarità (sede centrale). Per conoscere l’offerta formativa della scuola secondaria di I grado l’appuntamento è fissato per venerdì 29 novembre dalle ore 18,00 alle ore 19,00.



Il Rettore-Dirigente Scolastico, i docenti, gli educatori e gli studenti saranno lieti di accogliere i giovani che si trovano a scegliere la scuola del futuro assieme alle loro famiglie, per accompagnarli nella visita guidata alle strutture scolastiche ed introdurli alla presentazione di specificità ed obiettivi didattici dei diversi gradi di scuola.



La scuola secondaria di I grado del Convitto ‘Paolo Diacono’, ad esempio, si distingue per gli scambi internazionali, le attività sportive e la didattica personalizzata. L’offerta formativa dei quattro Licei comprende un ventaglio stimolante e ricco di proposte culturali che si realizzano attraverso gli scambi internazionali, l’innovazione didattica e i percorsi di approfondimento per la valorizzazione delle eccellenze.



Sono numerosi i progetti e gli scambi con l'estero (oltre ai Paesi dell’Unione Europea, anche verso Australia, Russia e Argentina), finalizzati non solo a potenziare la formazione degli alunni ma anche a garantire una preparazione sempre aggiornata del corpo docente. A conferma dell’elevato valore attribuito alla preparazione linguistica, il liceo Linguistico di San Pietro al Natisone è uno dei due istituti a livello regionale che propone il russo come lingua curricolare. Oltre al potenziamento della didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning), un ulteriore servizio importante che accomuna i licei è la possibilità per i ragazzi di risiedere in Convitto e di essere accompagnati da educatori specializzati nell'esecuzione dei compiti e nello studio.



Le presentazioni si terranno nelle rispettive sedi: scuola secondaria di I° grado e Liceo scientifico interni al Convitto (p.tta Chiarottini 8, Cividale); Liceo Linguistico e Liceo scienze umane a San Pietro al Natisone; Liceo classico, Foro Giulio Cesare, Cividale.



Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla segreteria del 'Paolo Diacono' al numero 0432.731116, visitare il sito www.cnpd.it oppure recarsi personalmente in Piazzetta Chiarottini 8, a Cividale.