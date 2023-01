Scuole aperte al Convitto di Cividale

Un nuovo appuntamento con “Scuole aperte” al Convitto nazionale 'Paolo Diacono' (CNPD) di Cividale, che sabato 14, domenica 15 e lunedì 16 gennaio aprirà le porte dei licei per accogliere i giovani e le loro famiglie e illustrare loro l’offerta formativa, i progetti e i nuovi percorsi.

S'inizierà sabato 14 gennaio alle 15 con la presentazione del Liceo Linguistico e del Liceo Scienze Umane presso l’Aula Magna della sede di San Pietro, si proseguirà domenica 15 gennaio alle 10.30 con l’introduzione al Liceo Scientifico nel suo percorso ordinamentale e nell’opzione che prevede un approfondimento ambientale del CNPD (p.tta Chiarottini, 8 Cividale).

A chiudere saranno gli Open Day dedicati al Liceo Classico con approfondimento storico-artistico, in calendario lunedì 16 gennaio alle 18, nella sede di Foro Giulio Cesare, con un’offerta formativa che si conferma all’insegna della bellezza. Prosegue anche il ciclo “I sabati della primaria” con la presentazione dell’offerta formativa e delle peculiarità della Scuola Primaria in programma sabato 14 gennaio alle 10.30 presso l’Aula Magna della Sede Centrale del CNPD.

Per partecipare alle presentazioni è necessario effettuare la prenotazione tramite il sito del Convitto. Obiettivo primario degli Open Days è quello di fornire ai ragazzi le informazioni utili per un primo orientamento nella scelta, importante e delicata, del percorso di studi da intraprendere. L’offerta formativa dei quattro Licei del CNPD si rinnova accogliendo le esigenze emergenti dal territorio entro un mondo in cambiamento, per mezzo di nuove progettazioni fondate sull’innovazione didattica e percorsi di approfondimento per la valorizzazione delle eccellenze.

Il Liceo Scientifico conferma la sua apertura verso una vera transizione ecologica. Al percorso di studi tradizionale della consolidata offerta liceale del CNPD, incentrata su un sapere dinamico in grado di integrare nuove tecnologie alle conoscenze scientifiche tradizionali, si affianca la possibilità di un approfondimento ambientale entro un approccio innovativo, improntato al green e alla sostenibilità. Il Liceo Classico “Diacono” continua ad offrire la solida preparazione umanistica propria dell’indirizzo, fondata sullo studio dei testi antichi, senza tralasciare le nuove tecnologie entro un’offerta formativa riconfermata all’insegna della bellezza del patrimonio storico-artistico.

E', infatti, il patrimonio culturale di Cividale del Friuli, sito mondiale Unesco, che diventa spunto e oggetto di una didattica rinnovata per metodologia e contenuti. Il Liceo Scienze Umane si conferma quale luogo ideale, anche fisico, per crescere confrontando teorie e approcci pedagogici e filosofici per una maggiore comprensione delle dinamiche della crescita del bambino e degli uomini nella realtà sociale. Un indirizzo che spazia dalla pedagogia alle scienze umane, dalla sociologia alla psicologia, e che prepara gli studenti ai ragazzi ad orientarsi nei principali campi d’indagine delle Scienze Umane fra le diverse tipologie educative e sociali della civiltà umana.

Il Liceo Linguistico si configura in ambiente multiculturale dove le lingue diventano fine e mezzo per la crescita della persona in una dimensione globale di sviluppo armonico delle capacità degli studenti di porsi in relazione con l’altro, sia esso un compagno, un cittadino di un’altra regione, di un’altra nazione. Gli studenti vi impareranno la bellezza della comunicazione e della comprensione delle lingue sviluppando una padronanza in termini di conoscenze, di abilità e competenze, tra le quali quelle “soft skills” fondamentali per diventare cittadini del mondo.

Oltre al potenziamento della didattica CLIL (Content and Language Integrated Learning), un servizio significativo che accomuna i licei è la possibilità di risiedere in Convitto e/o di poter usufruire del Semiconvitto, per essere accompagnati da educatori specializzati nel supporto allo studio. Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria al numero 0432.731116, oppure scrivere a orientamentoCNPD@cnpd.it.