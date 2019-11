Scuole aperte al Liceo Leopardi - Majorana di Pordenone

Si terrà sabato 23 novembre il tradizionale primo appuntamento di Scuola aperta del Liceo Leopardi - Majorana di Pordenone.

L’iniziativa si svolgerà presso la sede succursale di Borgo S.Antonio; si attende un folto pubblico di visitatori, interessati a conoscere da vicino l’offerta formativa della scuola, articolata nei tre indirizzi di studio che il LeoMajor prevede, anche per quest’anno molto ricca di proposte.

Dirigente, studenti, genitori e docenti dell’istituto saranno a disposizione per accogliere gli ospiti e per illustrare le tante iniziative che la scuola propone, sia nell’ambito dei percorsi disciplinari specifici, sia nell’ambito dei numerosi progetti che caratterizzano la scuola, contribuendo in modo significativo alla qualità della sua proposta didattica. Da sempre il LeoMajor rappresenta un interlocutore significativo e attento per tante iniziative culturali promosse con e per il territorio, in una sinergia efficace con enti e associazioni. Molto interessanti alcune novità proposte per l’a.s.

Un appuntamento significativo è previsto anche per venerdì 22 novembre alle 17,30 nella stessa sede succursale, con l’inaugurazione della mostra “Tracce dell’uomo nel tempo: a lezione di archeologia” in cui verranno documentate e illustrate le attività svolte dagli studenti del 1°biennio, nell’ambito del Laboratorio di Archeologia e del progetto “Messene”.