Scuole aperte all'Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli

Vista l'emergenza sanitaria in corso, l'Istituto Comprensivo di Cividale del Friuli ha organizzato una serie di iniziative di presentazione della propria offerta formativa in modalità esclusivamente online, in vista delle iscrizioni per l'a.s. 2021/2022.

Il sito internet dell'Istituto è il punto di partenza per ogni ricerca di informazioni e notizie: è sufficiente visitare l'indirizzo iccividale.edu.it e cliccare sul banner di Scuole aperte per avere chiarimenti sulle modalità di iscrizione e per approfondire vari aspetti relativi all'offerta formativa e didattica dei vari plessi dell'Istituto. Sono disponibili anche video per effettuare una visita virtuale degli edifici scolastici, oltre a foto in 3D che riproducono gli ambienti interni (classi, aule speciali, laboratori, ecc).

Per avere un'occasione di confronto con i docenti, inoltre, sono state calendarizzate diverse presentazioni online che utilizzano la piattaforma Google Meet: i link, le date e gli orari per collegarsi ai vari momenti di presentazione sono disponibili sul sito e nei file in allegato.