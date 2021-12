Scuole aperte, infanzia, primaria e secondaria si presentano ai nuovi alunni

Si parte giovedì 16 dicembre, dalle 17 alle 18.30 la scuola dell’infanzia di Jalmicco presenterà ai genitori e ai nuovi alunni la sua offerta formativa. A seguire la scuola secondaria Zorutti, martedì 21 dicembre dalle 17.30 alle 19.30. Infine martedì 11 gennaio, sempre dalle 17.30 alle 19.30, sarà la volta della scuola primaria Dante.



Scuola dell’infanzia, primaria e secondaria di Palmanova organizzano “Scuole Aperte” per illustrare ai nuovi studenti e relativi genitori le opportunità e i servizi scolastici a disposizione: mensa e doposcuola, trasporto scolastico e tutta l’offerta formativa predisposta da dirigenti e corpo docenti per formare bambini e ragazzi. Sarà possibile per le famiglie conoscere gli insegnanti, il piano dell’offerta formativa, i tempi scuola proposti, visitare gli spazi a disposizione degli alunni al fine di operare una scelta consapevole per i propri figli.



“Saranno tre giornate importanti per conoscere come funzionano le scuole a Palmanova, per visitare le sedi, per parlare con gli insegnanti, per comprendere che servizi sono disponibili per i nostri ragazzi. Per la scuola dell'Infanzia di Jalmicco si sta valutando di proporre un servizio di pre e post accoglienza, sempre più richiesto dai genitori. Come Comune abbiamo il compito di supportare tutto questo, organizzando servizi adeguati alle necessità ed, eventualmente, attivandone di nuovi se ne emerge al richiesta”, commenta, assessore comunale all’istruzione.“Nonostante il calo demografico generalizzato, le scuole palmarine stanno proseguendo nel loro importante compito formativo. L'Amministrazione sta lavorando alacremente per rendere disponibile il palazzo di via Dante, in corso di ristrutturazione, dove accogliere e dare i giusti spazi sia ai ragazzi della primaria che a quelli della secondaria, in sicurezza e in una struttura efficiente e attrezzata”, conclude l’assessore comunale.