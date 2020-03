Scuole chiuse fino al 15 marzo in tutta Italia

Ora è ufficiale: in tutta Italia, le scuole di ogni ordine e grado e le Università saranno chiuse da domani, 5 marzo, fino al 15 marzo. La scelta del Governo è stata comunicata poco dopo le 18 dal ministro dell'Istruzione Lucia Azzolina, parlando con i cronisti a Palazzo Chigi, assieme al Presidente del Consiglio Giuseppe Conte.

"La decisione - ha spiegato il Ministro - è stata sofferta, ma ponderata a lungo con il Comitato scientifico. Sentito il parere delle autorità sanitarie, abbiamo stabilito che questa misura fosse necessaria per arginare la diffusione del contagio".

In serata, è stato pubblicato l'aggiornamento del Decreto ministeriale (in allegato). Accanto all'annunciato stop per le attività didattiche, il Comitato tecnico scientifico ha previsto, tra le misure, quella di evitare (per un mese) manifestazioni, anche quelle sportive, che comportino l'affollamento di persone e il non rispetto della distanza di sicurezza di almeno un metro.

Resta comunque consentito, nei comuni non inseriti tra le zone a rischio, lo svolgimento di eventi e competizioni sportive e delle sedute di allenamento degli atleti agonisti, all’interno di impianti sportivi utilizzati a porte chiuse o all’aperto senza la presenza di pubblico. Lo sport di base e le attività motorie in genere, svolte all’aperto o all’interno di palestre, piscine e centri sportivi di ogni tipo, sono ammessi esclusivamente a condizione che sia possibile consentire il rispetto della 'distanza di sicurezza'.

Tra i suggerimenti dei tecnici, poi, c'è quello di rinviare tutti i congressi e i convegni, specie di quelli che riguardano il personale sanitario e dei servizi di pubblica utilità, per renderlo disponibile per l'emergenza Coronavirus.

Gli anziani o chi è ammalato è invitato a non frequentare luoghi affollati. Altro aspetto riguarda strutture sanitarie e per anziani: in questo caso è bene limitare la permanenza dei parenti nelle sale di aspetto dei pronto soccorso e le visite dei familiari nelle case di riposo.