Scuole d’Infanzia a Trieste, pubblicate le graduatorie

Sono pubblicate le graduatorie definitive per l'iscrizione alle scuole dell'Infanzia comunali di Trieste (consultabili sul sito www.comune.trieste.it e sulla home page del Servizio Scuola ed Educazione www.triestescuolaonline.it) per l’anno scolastico 2020/21.



"Da lunedì 4 maggio fino a mercoledì 13 maggio – precisa l'Assessore comunale a Scuola ed Educazione Angela Brandi - per i bambini che sono in lista d'attesa c'è la possibilità di scegliere in alternativa, con la 'domanda su opzione', di iscriversi in un'altra scuola o più scuole dell’infanzia comunali, private convenzionate, perché i posti disponibili ci sono. Infatti, a fronte di 828 domande, i posti disponibili sono 833"



Da rilevare che le "domande su opzione" si possono compilare e inviare online dal sito www.comune.trieste.it o dalla home page del Servizio Scuola ed Educazione www.triestescuolaonline.it con le stesse credenziali usate a gennaio per le iscrizioni.



In questo fase di emergenza, chi ha difficoltà nell'iscrizione online può scaricare il modulo e inviarlo in formato pdf, assieme alla scansione del documento d’identità del dichiarante, alla casella di posta elettronica scuola.educazione@comune.trieste.it o all’indirizzo PEC del Comune comune.trieste@certgov.fvg.it



Per ulteriori informazioni si può telefonare ai numeri 040 6757021 040 6758258 040 6754894 040 6758869, dal lunedì al venerdì dalle ore 9.00 alle ore 12.00, il lunedì e il mercoledì anche dalle ore 14.00 alle ore 16.00, o scrivere una mail a cuola.educazione@comune.trieste.it