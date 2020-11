Scuole di Infanzia paritarie, contributi per le famiglie a Fiume Veneto

La giunta comunale di Fiume Veneto ha indetto un bando per l’erogazione di contributi per le famiglie a sostegno del pagamento delle tariffe relative al servizio di pre e post scuola per le Scuole di Infanzia paritarie, relative all’anno scolastico 2020/21.



L’iniziativa si inserisce in una più ampia strategia di sostegno alle famiglie, tramite interventi che concorrono all’effettiva attuazione del diritto allo studio, assicurando la corretta frequenza scolastica degli alunni, volendo rappresentare una risposta concreta e un valido supporto alle famiglie con la necessità di anticipare e/o posticipare, rispetto all'orario scolastico ordinario, la permanenza a scuola dei propri figli.



Sono beneficiari dei contributi i nuclei familiari che presentino i seguenti requisiti: frequenza di un servizio pre - post scuola correlato all’iscrizione in una delle scuole dell’Infanzia nel territorio di Fiume Veneto per l’anno scolastico 2020/21; possesso di un ISEE ordinario o corrente in corso di validità con valore inferiore o uguale ad 50.000 euro.



I contributi, cumulabili tra loro, sono stabiliti in 15 euro mensili per il servizio di pre scuola, 15 euro per il servizio di post scuola (aumentato, a 20 euro in caso di tempo prolungato fino alle ore 18:15) e verrà erogato in un’unica soluzione per l’intero anno scolastico corrente, sulla base della spesa effettivamente sostenuta.Saranno ammesse le richieste di contributo anche da parte di coloro che, successivamente all’adozione del presente bando, sottoscrivono l’iscrizione al servizio o ne usufruiscono solo per un periodo parziale durante l’anno scolastico.La presentazione della domanda dovrà avvenire per via telematica tramite il sistema “Istanze online” che sarà a breve reso disponibile sul sito del Comune, nella sezione dedicata all’ area Servizi alle Persone, dal 1/07/2021 al 15/07/2021, allegando una dichiarazione relativa al periodo in cui è stato erogato il servizio e la modalità prescelta per la liquidazione.E' raccomandato conservare le attestazioni di pagamento, sia per la presentazione della domanda, ma anche in funzione delle verifiche che verranno effettuate.