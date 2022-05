Scuole e asili al centro dell’attenzione

Prendono forma i progetti che nei centri minori saranno finanziati con i fondi messi a disposizione dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (Pnrr). Avere un quadro preciso della situazione al momento è impossibile. Molti municipi sono tutt’ora impegnati nel presentare i progetti. Una vera e propria corsa contro il tempo, tutt’altro che facile visto che, soprattutto quando di parla delle realtà minori, i sindaci riescono a mala pena a garantire i servizi essenziali dato che gli uffici comunali sono deserti. Ciò spiega perché sia stato più semplice trovare riscontri quando si è trattato per esempio di Monfalcone, Codroipo o Gemona, dove i municipi sono ben strutturati, o come mai altri enti locali abbiano deciso di unire le forze per proporre progetti condivisi, come nel caso di Palmanova e Cervignano o di alcuni Comuni delle Valli del Natisone.

MONFALCONE - Nel caso di Monfalcone, l’amministrazione ha già ottenuto importanti finanziamenti per l’adeguamento antisismico delle scuole per un importo di oltre 23 milioni di

euro e per la realizzazione del Centro sportivo integrato per i disabili per il secondo lotto (650 mila euro) dopo che l’amministrazione ha già speso altrettanto nel primo lotto. Sono state presentate domande di finanziamento per l’ammodernamento e messa in sicurezza delle scuole e nello specifico per la demolizione e ricostruzione della scuola materna di via Primo Maggio, della scuola elementare Cuzzi e della palestra della scuola Sauro. In collaborazione con il comune di Gorizia sono state presentate domande dirette a finanziare l’implementazione di servizi a favore delle persone che vivono un maggior disagio sociale e per la promozione dell’autonomia dei disabili. L’amministrazione è pronta a raccogliere le ulteriori opportunità che si manifesteranno con i bandi Pnrr di prossima pubblicazione. “Il Comune - ha dichiarato il sindaco Anna Maria Cisint - ha saputo cogliere le opportunità offerte dal Pnrr come dimostra il fatto che siamo stati l’unica realtà a beneficiare di contributi per il Centro sportivo integrato. Inoltre grazie alle risorse messe a disposizione da Comune e Regione i fondi che arriveranno dal Piano nazionale ci permetteranno di proseguire nell’importante opera di miglioramento delle infrastrutture scolastiche”.

CODROIPO - Nel caso di Codroipo, come ci ha spiegato l’assessore ai Lavori pubblici Giancarlo Bianchini, il Comune riceverà, grazie al Pnrr, 4 milioni per completare gli interventi di miglioramento e arredo urbano delle aree esterne a Villa Manin, migliorando al contempo anche la segnaletica che conduce al compendio storico. “Abbiamo puntato su questo progetto perché era già pronto in quanto derivava da un lavoro avviato sul territorio circostante Villa Manin. Ci siamo limitati a miglio rarlo avendo ben presente che avevamo iniziato a fare interventi molti anni orsono intervenendo sui parcheggi e la viabilità ciclabile. Ora puntiamo a risistemare aree come la piazzetta dei Dogi rendendola più bella, completare la viabilità per eliminare il traffico di fronte alla villa e implementare i collegamenti con i parcheggi con interventi di arredo urbano e alla messa a dimora di alberature e verde in varie aree e nell’ottica della mitigazione paesaggistica dei parcheggi”.

GEMONA - Parecchi progetti anche nel caso di Gemona: “Stiamo cercando di presentare domande - conferma il sindaco Roberto Revelant - su ogni bando contributivo previsto per i Comuni della nostra fascia di popolazione, per altro risultata piuttosto svantaggiata. Abbiamo chiesto un milione e 80 mila euro per la costruzione del nuovo asilo nido, 2 milioni e 793 mila euro per costruire la scuola elementare a Ospedaletto, mentre stiamo predisponendo la domanda per ottenere 5 milioni di euro per la riqualificazione del sito industriale dismesso delle Manifatture da trasformare in un centro polifunzionale. Altri fondi richiesti riguardano interventi su parchi e giardini storici per 1,7 milioni di euro, altri 1,7 milioni per la riqualificazione del colle del Castello, 444 mila euro per la palestra della scuola di ospedaletto e altri 500 mila euro per la riqualificazione della mensa della Scuola media Cantore”.