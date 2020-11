Scuole, impianti sportivi e aree verdi: gli interventi del Comune di Udine

Parole d'ordine adeguamento sismico, impiati nuovi ed efficientamento energetico. Il Comune di Udine ha approvato, nel corso della seduta di Giunta, una serie di interventi destinati a scuole e strutture sportive cittadine.

Andiamo con ordine. Il Comune ha approvato lo studio di fattibilità tecnica economica per lavori di adeguamento sismico, impiantistico ed efficientamento energetico per la scuola primaria D’Orlandi di via della Roggia 52, per un importo di 1.500.000 euro.

Approvato lo studio di fattibilità anche per i lavori di ristrutturazione alla scuola primaria Dante Alighieri per un importo di 5.900.000 euro. Il tutto prevede lavori di adeguamento sismico, impiantistico, di sicurezza antincendio e di efficientamento energetico. Lavori di restauro, risanamento conservativo, adeguamento sismico e degli impianti, anche nella scuola dell’infanzia G.L. Pecile di via Manzoni, per un importo di 1.300.000 euro. Per la palestra scolastica della primaria Mazzini di via Bariglaria saranno, invece, destinati 1.400.000 euro.

Per quanto riguarda gli impianti sportivi e le aree verdi, 450.000mila euro saranno destinati al Parco Ardito Desio, per la manutenzione straordinaria della copertura, mentre la Giunta di Udine ha annunciato di voler procedere alla stesura di un accordo per l'utilizzazione venticinquennale dell’impianto sportivo di via Sant'Osvaldo, con relativa manutenzione e cura. Si tratta di un contratto di Comodato d'uso stipulato tra la Città di Udine e Federcalcio Servizi.