Se il mare avanza sotto terra

È un doppio fronte quello che deve affrontare il nostro territorio costiero a fronte dell’aumento delle temperature: sopra con il rischio di inondazioni letali per i terreni coltivati, sotto, in falda, con l’inrtusione dell’acqua salata nelle falde.



Giorgio Fontolan, docente del dipartimento di matematica e geoscenze, esperto di dinamiche costiere dell’Università di Trieste, profondo conoscitore di cosa sta avvenendo nell’Alto Adriatico traccia un quadro per molti versi preoccupante.



“Il livello del mare si sta alzando, ma questo innalzamento avviene su scale non percepibili anche se ormai è evidente l’effetto sulle coste. Tra Venezia e Monfalcone ci sono molti territori dell’entroterra frutto di bonifiche e sottratte all’antica vocazione di laguna nel corso dello scorso secolo. Parliamo dunque di ampi territori posti al di sotto del livello del mare, difesi da arginature e da un sistema di idrovore che pompano in mare le acque dolci destinate ad accumularsi”.



Sono queste aree più sensibili?

“Si tratta di aree esposte al rischio di ingresso dell’acqua marina, soprattutto se dovessero verificarsi gli scenari più pessimistici. Con un aumento del livello di 50 o 70 centimetri gli effetti sarebbero devastanti. Non voglio fare dell’inutile allarmismo: ribadire che è bene stare attenti è opportuno, soprattutto se si continua a perseguire politiche non compatibili con la necessità di limitare le emissioni in atmosfera. Con 70 centimetri di acqua in più pochi eventi potrebbero mettere in ginocchio territori dove il mare sarebbe in grado di aprire brecce nelle difese. Lungo le coste interne delle lagune la tenuta degli argini per ora è buona, ma ovviamente se aumenta il livello del mare cresce la pressione esercitata sugli stessi. Anche nel caso dei fiumi in prossimità delle foci, gli argini sarebbero esposti a forte pressione”.



Avete dati sui siti vulnerabili?

È un doppio fronte quello che deve affrontare il nostro territorio costiero a fronte dell’aumento delle temperature: sopra con il rischio di inondazioni letali per i terreni coltivati, sotto, in falda, con l’inrtusione dell’acqua salata nelle falde.



Giorgio Fontolan, docente del dipartimento di matematica e geoscenze, esperto di dinamiche costiere dell’Università di Trieste, profondo conoscitore di cosa sta avvenendo nell’Alto Adriatico traccia un quadro per molti versi preoccupante.



“Il livello del mare si sta alzando, ma questo innalzamento avviene su scale non percepibili anche se ormai è evidente l’effetto sulle coste. Tra Venezia e Monfalcone ci sono molti territori dell’entroterra frutto di bonifiche e sottratte all’antica vocazione di laguna nel corso dello scorso secolo. Parliamo dunque di ampi territori posti al di sotto del livello del mare, difesi da arginature e da un sistema di idrovore che pompano in mare le acque dolci destinate ad accumularsi”.



Sono queste aree più sensibili?

“Si tratta di aree esposte al rischio di ingresso dell’acqua marina, soprattutto se dovessero verificarsi gli scenari più pessimistici. Con un aumento del livello di 50 o 70 centimetri gli effetti sarebbero devastanti. Non voglio fare dell’inutile allarmismo: ribadire che è bene stare attenti è opportuno, soprattutto se si continua a perseguire politiche non compatibili con la necessità di limitare le emissioni in atmosfera. Con 70 centimetri di acqua in più pochi eventi potrebbero mettere in ginocchio territori dove il mare sarebbe in grado di aprire brecce nelle difese. Lungo le coste interne delle lagune la tenuta degli argini per ora è buona, ma ovviamente se aumenta il livello del mare cresce la pressione esercitata sugli stessi. Anche nel caso dei fiumi in prossimità delle foci, gli argini sarebbero esposti a forte pressione”.



Avete dati sui siti vulnerabili?

“Abbiamo cominciato ad esaminare le zone dove potrebbero esserci punti di debolezza utilizzando appositi programmi per simulare cosa avviene con l’aumento del livello delle acque. In Friuli Venezia Giulia è in fase di redazione una convenzione con la Regione che ci permetterà di effettuare le verifiche il prossimo anno. Nel vicino Veneto, dove è già in corso lo studio, abbiamo trovato a Caorle e Sottomarina zone di possibile invasione marina”.



Cosa accade a un terreno coltivato se viene allagato dall’acqua marina?

“Quel terreno è perso perché il sale rende inutilizzabile la terra per decenni. Lo stesso avviene se si parla di intrusione del cuneo salino, ovvero se l’acqua salata si infiltra dal basso, magari perché le falde di acqua dolce sono state scaricate e indebolite dall’emungimento in superficie”.



Il messaggio, se abbiamo compreso correttamente non è se, ma quando e quanto si alzerà il livello del mare.Cosa bisognerà fare per proteggere i terreni?

“Non si tratta purtroppo solo di un problema di protezione. A un certo punto potrebbero essere necessarie misure di adattamento, perché il fenomeno avrà assunto proporzioni insostenibili. In Olanda stanno iniziando a spostare certe colture. Se dunque le falde dovessero cominciare a salinizzarsi in territori ora coltivati, potrebbe essere necessario valutare se adattarsi alla trasformazione ambientale in atto”.



In base ai suoi rilievi le cose stanno peggiorando più rapidamente del previsto rispetto agli scenari prefigurati?

“E’ bene sgomberare il campo dal solito equivoco. Non scambiamo gli eventi meteorologici con quelli climatici. Sono due piani totalmente differenti. Nel corso degli anni tuttavia mi pare di aver notato trasformazioni ambientali: alcune aree mi paiono tutte un po’ più annegate rispetto solo a 20 anni addietro. Oggi l’acqua bagna maggiormente zone che probabilmente prima erano libere, parliamo di 5 o 10 centimetri in più, una dato davvero molto preoccupante visto che parliamo di pochi decenni”.



Cosa accadrà alle spiagge?

“Molto dipenderà dal fatto che l’apporto di sabbie da parte dei fiumi prosegua. Per esempio negli ultimi anni abbiamo registrato un aumento dei sedimenti nell’area interessata dall’Isonzo. Ci sono porzioni di costa in Emilia Romagna che hanno perso completamente i sedimenti lasciando a nudo i fanghi sottostanti. Se dovesse cambiare il regime dei fiumi o si modificassero le dinamiche di trasporto dei sedimenti a valle, i problemi potrebbero crescere. In ogni caso sarà indispensabile proseguire con il sistema virtuoso avviato qualche anno fa nella nostra regione, con ripascimenti dell’arenile prelevando le sabbie dove creano ostacolo alla navigazione per depositarle lungo le coste. Anzi, dovrà diventare una sorta di manutenzione ordinaria, associata alla pianificazione a lungo termine, ma la politica lavora su tempi troppo brevi. Il mandato politico dura cinque anni che sono però nulla di fronte a fenomeni che hanno tempi molto più lunghi e richiedono decisioni che non piacciono a nessuno. Serve insomma un’assunzione di responsabilità per non ipotecare il futuro dei nostri figli”.

È un doppio fronte quello che deve affrontare il nostro territorio costiero a fronte dell’aumento delle temperature: sopra con il rischio di inondazioni letali per i terreni coltivati, sotto, in falda, con l’inrtusione dell’acqua salata nelle falde.



Giorgio Fontolan, docente del dipartimento di matematica e geoscenze, esperto di dinamiche costiere dell’Università di Trieste, profondo conoscitore di cosa sta avvenendo nell’Alto Adriatico traccia un quadro per molti versi preoccupante.

“Il livello del mare si sta alzando, ma questo innalzamento avviene su scale non percepibili anche se ormai è evidente l’effetto sulle coste. Tra Venezia e Monfalcone ci sono molti territori dell’entroterra frutto di bonifiche e sottratte all’antica vocazione di laguna nel corso dello scorso secolo. Parliamo dunque di ampi territori posti al di sotto del livello del mare, difesi da arginature e da un sistema di idrovore che pompano in mare le acque dolci destinate ad accumularsi”.



Sono queste aree più sensibili?

“Si tratta di aree esposte al rischio di ingresso dell’acqua marina, soprattutto se dovessero verificarsi gli scenari più pessimistici. Con un aumento del livello di 50 o 70 centimetri gli effetti sarebbero devastanti. Non voglio fare dell’inutile allarmismo: ribadire che è bene stare attenti è opportuno, soprattutto se si continua a perseguire politiche non compatibili con la necessità di limitare le emissioni in atmosfera. Con 70 centimetri di acqua in più pochi eventi potrebbero mettere in ginocchio territori dove il mare sarebbe in grado di aprire brecce nelle difese. Lungo le coste interne delle lagune la tenuta degli argini per ora è buona, ma ovviamente se aumenta il livello del mare cresce la pressione esercitata sugli stessi. Anche nel caso dei fiumi in prossimità delle foci, gli argini sarebbero esposti a forte pressione”.



Avete dati sui siti vulnerabili?

“Abbiamo cominciato ad esaminare le zone dove potrebbero esserci punti di debolezza utilizzando appositi programmi per simulare cosa avviene con l’aumento del livello delle acque. In Friuli Venezia Giulia è in fase di redazione una convenzione con la Regione che ci permetterà di effettuare le verifiche il prossimo anno. Nel vicino Veneto, dove è già in corso lo studio, abbiamo trovato a Caorle e Sottomarina zone di possibile invasione marina”.



Cosa accade a un terreno coltivato se viene allagato dall’acqua marina?

“Quel terreno è perso perché il sale rende inutilizzabile la terra per decenni. Lo stesso avviene se si parla di intrusione del cuneo salino, ovvero se l’acqua salata si infiltra dal basso, magari perché le falde di acqua dolce sono state scaricate e indebolite dall’emungimento in superficie”.



Il messaggio, se abbiamo compreso correttamente non è se, ma quando e quanto si alzerà il livello del mare.Cosa bisognerà fare per proteggere i terreni?

“Non si tratta purtroppo solo di un problema di protezione. A un certo punto potrebbero essere necessarie misure di adattamento, perché il fenomeno avrà assunto proporzioni insostenibili. In Olanda stanno iniziando a spostare certe colture. Se dunque le falde dovessero cominciare a salinizzarsi in territori ora coltivati, potrebbe essere necessario valutare se adattarsi alla trasformazione ambientale in atto”.



In base ai suoi rilievi le cose stanno peggiorando più rapidamente del previsto rispetto agli scenari prefigurati?

“E’ bene sgomberare il campo dal solito equivoco. Non scambiamo gli eventi meteorologici con quelli climatici. Sono due piani totalmente differenti. Nel corso degli anni tuttavia mi pare di aver notato trasformazioni ambientali: alcune aree mi paiono tutte un po’ più annegate rispetto solo a 20 anni addietro. Oggi l’acqua bagna maggiormente zone che probabilmente prima erano libere, parliamo di 5 o 10 centimetri in più, una dato davvero molto preoccupante visto che parliamo di pochi decenni”.



Cosa accadrà alle spiagge?

“Molto dipenderà dal fatto che l’apporto di sabbie da parte dei fiumi prosegua. Per esempio negli ultimi anni abbiamo registrato un aumento dei sedimenti nell’area interessata dall’Isonzo. Ci sono porzioni di costa in Emilia Romagna che hanno perso completamente i sedimenti lasciando a nudo i fanghi sottostanti. Se dovesse cambiare il regime dei fiumi o si modificassero le dinamiche di trasporto dei sedimenti a valle, i problemi potrebbero crescere. In ogni caso sarà indispensabile proseguire con il sistema virtuoso avviato qualche anno fa nella nostra regione, con ripascimenti dell’arenile prelevando le sabbie dove creano ostacolo alla navigazione per depositarle lungo le coste. Anzi, dovrà diventare una sorta di manutenzione ordinaria, associata alla pianificazione a lungo termine, ma la politica lavora su tempi troppo brevi. Il mandato politico dura cinque anni che sono però nulla di fronte a fenomeni che hanno tempi molto più lunghi e richiedono decisioni che non piacciono a nessuno. Serve insomma un’assunzione di responsabilità per non ipotecare il futuro dei nostri figli”.



“Abbiamo cominciato ad esaminare le zone dove potrebbero esserci punti di debolezza utilizzando appositi programmi per simulare cosa avviene con l’aumento del livello delle acque. In Friuli Venezia Giulia è in fase di redazione una convenzione con la Regione che ci permetterà di effettuare le verifiche il prossimo anno. Nel vicino Veneto, dove è già in corso lo studio, abbiamo trovato a Caorle e Sottomarina zone di possibile invasione marina”.



Cosa accade a un terreno coltivato se viene allagato dall’acqua marina?

“Quel terreno è perso perché il sale rende inutilizzabile la terra per decenni. Lo stesso avviene se si parla di intrusione del cuneo salino, ovvero se l’acqua salata si infiltra dal basso, magari perché le falde di acqua dolce sono state scaricate e indebolite dall’emungimento in superficie”.



Il messaggio, se abbiamo compreso correttamente non è se, ma quando e quanto si alzerà il livello del mare.Cosa bisognerà fare per proteggere i terreni?

“Non si tratta purtroppo solo di un problema di protezione. A un certo punto potrebbero essere necessarie misure di adattamento, perché il fenomeno avrà assunto proporzioni insostenibili. In Olanda stanno iniziando a spostare certe colture. Se dunque le falde dovessero cominciare a salinizzarsi in territori ora coltivati, potrebbe essere necessario valutare se adattarsi alla trasformazione ambientale in atto”.



In base ai suoi rilievi le cose stanno peggiorando più rapidamente del previsto rispetto agli scenari prefigurati?

“E’ bene sgomberare il campo dal solito equivoco. Non scambiamo gli eventi meteorologici con quelli climatici. Sono due piani totalmente differenti. Nel corso degli anni tuttavia mi pare di aver notato trasformazioni ambientali: alcune aree mi paiono tutte un po’ più annegate rispetto solo a 20 anni addietro. Oggi l’acqua bagna maggiormente zone che probabilmente prima erano libere, parliamo di 5 o 10 centimetri in più, una dato davvero molto preoccupante visto che parliamo di pochi decenni”.



Cosa accadrà alle spiagge?

“Molto dipenderà dal fatto che l’apporto di sabbie da parte dei fiumi prosegua. Per esempio negli ultimi anni abbiamo registrato un aumento dei sedimenti nell’area interessata dall’Isonzo. Ci sono porzioni di costa in Emilia Romagna che hanno perso completamente i sedimenti lasciando a nudo i fanghi sottostanti. Se dovesse cambiare il regime dei fiumi o si modificassero le dinamiche di trasporto dei sedimenti a valle, i problemi potrebbero crescere. In ogni caso sarà indispensabile proseguire con il sistema virtuoso avviato qualche anno fa nella nostra regione, con ripascimenti dell’arenile prelevando le sabbie dove creano ostacolo alla navigazione per depositarle lungo le coste. Anzi, dovrà diventare una sorta di manutenzione ordinaria, associata alla pianificazione a lungo termine, ma la politica lavora su tempi troppo brevi. Il mandato politico dura cinque anni che sono però nulla di fronte a fenomeni che hanno tempi molto più lunghi e richiedono decisioni che non piacciono a nessuno. Serve insomma un’assunzione di responsabilità per non ipotecare il futuro dei nostri figli”.