Seconda edizione del Carnevale in Osteria

Torna il Carnevale in Osteria! Giovedì 13 febbraio, nella sala consiliare all’interno della Biblioteca Guarneriana di San Daniele, si è tenuta una conferenza stampa per comunicare una importante iniziativa enogastronomica organizzata dalla Confesercenti e dal Comitato Friulano Difesa Osterie. Giunto alla seconda edizione l'evento coinvolge ben 26 osterie del Comune di Udine e per la prima volta osterie del sandanielese.

Una ricca brochure descrittiva dell’evento con l’elenco delle osterie, di piatti ed assaggi proposti con un buon calice di vino distribuita in tutta la regione in 15.000 copie grazie a Promoturismo fvg, promuove in modo capillare la manifestazione. Alla presenza del Presidente Confesercenti Zoratti, del Presidente del Comitato Friulano Difesa Osterie Mancini, dell’Assessore del Comune di Udine Falcone e dell’Assessore del Comune di San Daniele Colombino, si è sviluppato un interessante dibattito sul ruolo delle Osterie nel terzo millennio. La cucina evocativa che ci propone i profumi, i sapori, le atmosfere conviviali di un modo di vivere e di aggregarsi lontano nel tempo eppur così vicino ai bisogni di oggi, trova nelle osterie il luogo ideale per prender forma e sostanza. Anche il Dottor Piemonte per Friuli nel Mondo ha voluto sottolineare l’importanza della manifestazione e di come l’ente che rappresenta 140 fogolars furlans in tutto il modo si adopererà per promuovere questa ed altre iniziative simili nel prossimo futuro.