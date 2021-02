L'Associazione culturale Nuove Vie Della Seta, dal 6 al 12 febbraio, in occasione delle festività per il Capodanno Cinese, organizza la seconda edizione della Chinese Week, in collaborazione con il Comune di Trieste e con il patrocinio della Regione. Tenendo conto di questo complesso periodo storico, tutti gli eventi si svolgeranno esclusivamente online, in diretta sui canali social.

La prima edizione della Chinese Week, oltre ad aver favorito lo scambio culturale, ha permesso di creare un ponte per la cooperazione economica e culturale tra le diverse aziende locali (tra le tante Televita S.p.A., lo Studio Boscolo, lo Studio Uich Sirch Udine, Orion Valves S.p.A., lo Studio Del Piero, Illycaffè S.p.A. e lo spedizioniere Savino Del Bene) per far fronte alla difficile situazione pandemica dello scorso febbraio.

Con i fondi raccolti da queste aziende, infatti, è stato comprato materiale sanitario inviato in Cina e disposto per l’Azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Tutto ciò è stato possibile attraverso l’intercessione del Presidente dell’associazione, il professore Gao Xu, che ha creato un canale affidabile per le spedizioni tramite il Consolato d'Italia a Shanghai e il supporto della Farnesina.

Nonostante la situazione complicata di questo nuovo anno, si è deciso di non abbandonare l’iniziativa di una Chinese Week 2021, che si propone invece di aprire orizzonti e di rinnovare l’interesse e la curiosità verso l’altra faccia della medaglia cinese. "Questi sono i motivi principali che ci hanno spinto a organizzare l'ambizioso evento e che ci spingono a voler proseguire", spiega l'associazione.

Il giorno 6 febbraio alle 16, Gao Xu aprirà la manifestazione inaugurando la mostra fotografica virtuale “Pechino, i colori della metamorfosi”, allestita al Civico Museo d'Arte Orientale di Trieste.

Il programma completo sul sito www.nuoveviedellaseta.com.