Seconda edizione di Civigattocane Day

A Cividale del Friuli, Città amica degli animali, si rinnova l'appuntamento con Civigattocane Day, domenica 3 novembre dalle 9 alle 19, nel centro storico.

L'evento è organizzato e patrocinato dal Comune della Città Ducale, insieme a Gattolandiacividale, Anna Onlus, Arte Cuore e Passione, Cta Natisone e Csv Fvg. Si tratta di una giornata dedicata al mondo degli animali, in particolare al gatto e al cane, protagonisti nella leggenda legata al simbolo della città, il ponte del Diavolo.

"Quest'anno abbiamo suddiviso gli spazi dedicati in vari settori specifici", spiega Arnaldo Zorzetto, promotore della manifestazione. "Ci saranno piazze e vie dedicati ai bambini, con truccabimbi e laboratori didattici, un mercatino a tema di oggettistica fatta a mano, un settore completamente dedicato agli incontri tematici con veterinari e professionisti, una grande piazza pensata al mondo della cinofila con un ricchissimo programma dinamico che vedrà, oltre alla possibilità di interagire da parte dei visitatori con il proprio cane nelle varie attività in programma, passeggiate solidali e pillole di gioco, anche degli speciali nuclei Cinofili in simulazioni di ricerca e salvamento. Spazio anche a tante associazioni no-profit che da tutta la regione potranno condividere con i visitatori il loro importante lavoro a supporto degli animali meno fortunati. Non mancheranno, poi, gli spazi culturali con mostre fotografiche, istallazioni, incontri letterari... Insomma - continua Zorzetto - una giornata dedicata alla sensibilizzazione e alla tutela degli animali, gatti e cani in particolare, che oggi fanno parte di molte famiglie italiane". Un appuntamento da non perdere dedicato agli amanti della natura e degli animali.

Tutto il programma completo su FB nell'evento Civigattocane Day.