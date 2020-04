Seconda tranche di pulitura delle strade a Tavagnacco

Stasera, dalle ore 19 e fino a ultimazione lavori, sarà effettuato un secondo intervento di pulizia straordinaria di tutte le strade del Comune di Tavagnacco, con utilizzo di un detergente naturale di origine vegetale completamente biodegradabile senza allergeni e sicuro per le persone, gli animali e l'ambiente a Marchio Ecolabel (eventuali ulteriori specifiche tecniche possono essere richieste dagli interessati all'indirizzo mail: manutenzioni@comune.tavagnacco.ud.it).

Si invita, per quanto possibile, a:

🔹 Lasciare libere le strade

🔹 Chiudere le porte e le finestre

🔹 Non esporre all'esterno prodotti alimentari

🔹 Non lasciare animali domestici in aree prossime alle strade e piazze comunali



🔹

Ritirare abbeveratoi e ciotole

Si ricorda inoltre che:

🔹 La pulizia riguarderà le strade pubbliche, ovviamente nei tratti compatibili con la dimensione dei mezzi disponibili per la pulizia. Ulteriori passaggi in vicoli o strade non accessibili ai mezzi saranno programmati successivamente in relazione anche alle condizioni atmosferiche;

🔹 Effettuato il passaggio del mezzo non vi sono controindicazioni per l'immediato riutilizzo delle strade, anche se, ovviamente, si consiglia di attendere l'asciugatura del manto;

🔹 Si consiglia di attendere l’asciugatura del manto stradale anche per il transito degli animali domestici, e si ricorda che il prodotto utilizzato è in ogni caso sicuro per le persone, gli animali e l’ambiente;

🔹 Si raccomanda di portare le automobili in garage ove ciò sia possibile o in parcheggio adiacente all'abitazione al fine di agevolare l'opera di lavaggio delle strade.