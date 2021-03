Seconde case: molto mare e qualche monte

Salvo rare eccezioni si può affermare che il mercato delle seconde case nella nostra regione è tagliato in due: regge e c’è molta richiesta nelle due principali località balneari, ma arranca man mano che si sale verso le alpi, dove quasi tutte le principali località turistiche segnano il passo, se si eccettuano Sappada e i paesi che beneficiano del richiamo esercitato dallo Zoncolan tra gli appassionati di ciclismo, grazie alla fama acquisita con le tappe del giro d’Italia.

è questa per sommi capi la fotografia raccolta contattando le agenzie immobiliari e consultando i valori pubblicati dall’Osservatorio sul mercato immobiliare realizzato dalla Federazione italiana mediatori agenti d’affari della Confcommercio. Abbiamo indicato per ogni località il prezzo più basso, in genere relativo a immobili con non più di 25 anni di età e in zona non centrale. Sottolineiamo questo dato perché i valori possono differire sostanzialmente e crescere rapidamente man mano che ci si avvicina alle zone centrali o si cerca un immobile nuovo o ristrutturato, con variazioni di prezzo che nelle località costiere possono essere anche quattro volte superiori a quelle base.

Il comprensorio sconta le scelte del passato

Il mercato delle seconde case sul Piancavallo, ci ha spiegato Lorenzo Crotti, dell’agenza Gruppo La Precisa e consigliere Fiaip di Pordenone, risente molto delle scelte urbanistiche e costruttive fatte in passato, che hanno puntato molto su appartamenti in condominio. Questa località purtroppo non attira più come in passato e la domanda è limitata, ma in compenso gli immobili in vendita sono molti e ciò spiega anche perché i prezzi siano così bassi e siano calati negli ultimi anni. Per altro la tipologia degli immobili offerta è molto limitata dato che parliamo quasi sempre di appartamenti in condominio, realizzati negli Anni '70 e '80 senza finiture particolare e con spese condominiali piuttosto alte a causa dell’impianto di riscaldamento centralizzato. Non aiuta, per altro, il fatto che fuori stagione la località sia poco animata non essendo un paese vero e proprio.