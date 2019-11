Seggiolini anti-abbandono, pronta una moratoria

Sarebbe in arrivo una moratoria per far slittare a marzo 2020 le multe per chi non si è ancora dotato dei nuovi seggiolini anti-abbandono. Il Pd, infatti, avrebbe predisposto, come aveva preannunciato il Ministro Paola De Micheli, un emendamento al decreto fiscale per concedere qualche mese in più ai genitori che devono acquistare il dispositivo, al momento difficile (se non impossibile) da trovare in commercio.

Proprio il ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha pubblicato, nel frattempo, alcune delle risposte alle tante domande emerse in questi giorni.

"I dispositivi - si legge - sono già in commercio da alcuni mesi e sono reperibili on line e nei negozi specializzati in articoli per l’infanzia. Non necessitano di omologazione, ma devono essere accompagnati da un certificato di conformità rilasciato dal produttore (vedi http://www.mit.gov.it/sites/default/files/media/notizia/2019-11/DM%20firmato_Seggiolini_0.pdf ). Devono attivarsi automaticamente a ogni utilizzo senza bisogno che il conducente compia ulteriori azioni, devono dare un segnale di conferma di avvenuta attivazione. In caso di abbandono, devono attivarsi con segnali visivi e acustici o visivi e di vibrazione e i segnali devono essere percepibili o all’interno o all’esterno del veicolo. Inoltre è possibile che seggiolini e dispositivi anti-abbandono siano collegati allo smartphone del genitore con una app o tramite Bluetooth per inviare notifiche".

"Un decreto sarà pubblicato nei prossimi giorni con le modalità richieste per l'erogazione dell'incentivo. Il contributo sarà erogato direttamente alle famiglie dopo l'esibizione della ricevuta di pagamento, fino ad esaurimento delle risorse stanziate. Per questo è consigliabile tenere lo scontrino. Gli incentivi sono legati al bambino, quindi li riscuote il genitore".

"Le sanzioni sono quelle previste dalla Legge (la 117 del primo ottobre 2018 all'articolo 1) che ha modificato il codice della strada (art. 172). Si tratta di multe dagli 83 ai 333 euro (che si riducono a 58 e 10 se si paga entro cinque giorni) con sottrazione di 5 punti dalla patente. Se si commettono due infrazioni in 2 anni scatta la sospensione della patente da 15 gg a due mesi. Le multe scattano dal 7 novembre, ma il governo sta lavorando per posticipare al primo marzo 2020 l’avvio delle sanzioni per i non provvisti del dispositivo".