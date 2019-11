Seggiolini auto, da oggi scatta l'obbligo del dispositivo anti-abbandono

Scatta da oggi 7 novembre l’obbligo del dispositivo anti-abbandono sui seggiolini auto per trasporto dei bambini fino a 4 anni, con tanto di multe per chi non è in regola. In attesa di trovare in commercio seggiolini per auto con dispositivo incorporato, per ora si potranno acquistare dei dispositivi indipendenti che abbiano le caratteristiche considerate idonee per legge da associare per una maggiore sicurezza dei bambini ed evitare le sanzioni.

Queste saranno comprese tra gli 81 e i 326 euro, oltre alla decurtazione di 5 punti sulla patente per chi non è in regola.