Sei aziende in corsa per la nuova scuola media di Ronchi

Sono sei le imprese nel settore che hanno risposto all'appello dell'amministrazione comunale di Ronchi dei Legionari e si contenderanno la gara d'appalto per la realizzazione del primo lotto della nuova scuola media dedicata a Leonardo Da Vinci.

Ora inizia il lavoro dell'apposita commissione che dovrà verificare, in tempi stretti, la documentazione presentata, visionare le offerte e, poi, decidere chi si sarà aggiudicata questa importantissima opera pubblica.

Un lavoro impegnativo, quello che dovrà svolgere il competente servizio dei lavori pubblici e il cui risultato non dipenderà solo e unicamente dalle offerte economiche. I requisiti richiesti sono molti, tra i quali l'affidabilità delle aziende e le tempistiche di esecuzione dei lavori. L'obiettivo è quello di arrivare alla formazione del cantiere entro il mese di giugno e, se tutto andrà per il verso giusto, procedere con il lotto successivamente dopo, in modo da non creare problemi alla normale attività didattica.

Il primo lotto, va ricordato, si svilupperà per 270 giorni lavorativi, per un costo complessivo di 2 milioni e 250mila euro, di cui 250mila con fondi propri del bilancio.

“Una scuola che tiene conto di tutte le normative attualmente in vigore, il cui progetto conserva a grandi linee la forma originale ed il numero di piani. Il progetto – ha sottolineato il sindaco, Livio Vecchiet - è stato eseguito con l'obiettivo di realizzare un fabbricato a basso fabbisogno energetico, con l'utilizzo di energie da fonti rinnovabili per una percentuale superiore al 50%. Al piano interrato troveranno posto i locali tecnici, al piano terra gli spazi amministrativi, l'aula magna ed alcuni locali che saranno destinati ad associazioni, mentre al primo ed al secondo piano ecco che si svilupperanno gli spazi per la didattica. Anche le aree esterne saranno ridisegnate, con due ingressi pedonali ed aree verdi”.

Complessivamente l'opera costerà quasi 6 milioni di euro. La funzionalità didattica al termine della costruzione dei due lotti potrà contare al primo e secondo piano su 12 aule normali, due aule di sostegno una per piano, sei aule per le attività speciali (artistica, scienze, polifunzionale, informatica/lingue/, digitale, musicale), inoltre ci sarà un’aula dove troverà spazio la biblioteca. Accanto a ciò una sala polifunzionale posta al piano terra, con 200 posti a sedere, sarà dotata di autonomia propria.