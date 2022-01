Seimila mascherine Ffp2 donate alle scuole di Pordenone

Il Comune di Pordenone, recepita la richiesta d’aiuto per la carenza di mascherine Ffp2 a uso degli studenti dei quattro Istituti Comprensivi cittadini, ha attivato immediatamente una rete in soccorso dei ragazzi.

"Grazie all’interessamento diretto della Consigliera comunale Lidia Diomede – specifica il primo cittadino Alessandro Ciriani - e all’assessore all’Istruzione Alberto Parigi, che istantaneamente ha gestito la situazione attraverso gli uffici, abbiamo reperito una prima fornitura di seimila mascherine Ffp2 che arriverà ai Comprensivi nei prossimi giorni. Un impegno che come comune ci prendiamo subito per rispondere alle necessità dei cittadini e delle fasce più deboli e bisognose, in attesa poi dell’invio dei lotti dal Commissario straordinario Figliuolo".

"Le mascherine, infatti, portate per ore e ore ogni giorno dai nostri figli a scuola, sono un costo significativo per le famiglie e non tutte sono in grado di sobbarcarsi questa spesa. In questo modo, si va a creare una difficoltà non solo economica, ma anche un problema di salute e di non adempimento ai dispositivi di sicurezza, senza contare l’imbarazzo che crea dover giustificare il mancato acquisto per chi non lo può sostenere economicamente".

Arriveranno lunedì le prime seimila mascherine, che i dirigenti scolastici distribuiranno secondo bisogno. In caso di necessità, partirà anche un secondo lotto già messo a preventivo. "Questa operazione d’emergenza è stata resa possibile dal fondamentale supporto dell’Unione Industriali di Pordenone, che ci ha messo in contatto con un loro fornitore dal quale abbiamo acquistato le mascherine a prezzo calmierato".