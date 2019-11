Al via la fase di selezione regionale degli street artist per l’evento "RurArt - forme di comunicazione contemporanea raccontano l'agricoltura sostenibile”, nuova iniziativa promossa dalla Rete Rurale Nazionale che a livello regionale è stata accolta dall’Autorità di Gestione del PSR 2014-2020 del Friuli Venezia Giulia. In programma il prossimo 16 dicembre a Roma presso la sede trecentesca di Palazzo Velli Expo, il contest dedicato alla street art è rivolto a tutti i writers provenienti da diverse regioni d’Italia, che vogliano cimentarsi con il racconto dell’agricoltura attenta al tema della sostenibilità.

Solo 5 artisti sui 21 proposti dalle Regioni e dalla Province Autonome (Trento e Bolzano), avranno la possibilità di sfidarsi durante l’evento romano e saranno valutati sia da una giuria composta da critici d'arte e personale del MIPAAF, sia attraverso i canali social dal pubblico che potrà seguire “live” gli artisti all’opera. L’Autorità di Gestione del PSR FVG 2014-2020 procederà in prima battuta alla selezione di un writer che rappresenterà il Friuli Venezia Giulia al contest. Entro il 10 novembre 2019 sarà possibile presentare la propria candidatura con le modalità indicate nell’avviso di selezione (http://www.regione.fvg.it/rafvg/cms/RAFVG/economia-imprese/agricoltura-foreste/psr-programma-sviluppo-rurale/news/388.html)

“Un’iniziativa importante che abbiamo accolto perché è perfettamente nelle nostre corde – afferma Karen Miniutti, Autorità di Gestione del Psr 2014-2020 Fvg –; ci sembra, infatti, opportuno avvicinare il mondo dell’arte all’agricoltura, sia perché l’attività agricola è essa stessa un’arte, sia perché i valori estetici rappresentano uno degli elementi fondamentali per l’inserimento armonico e sostenibile dell’agricoltura nel paesaggio e nell’ambiente”.

In contemporanea alla sfida, sarà trasmesso un video sulle buone pratiche dei PSR 2014-2020, realizzato in collaborazione con le regioni italiane. Il vincitore del contest sarà premiato dal ministro delle Politiche agricole alimentari, forestali e del turismo Teresa Bellanova.