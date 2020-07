Seminario sul soccorso delle persone con disabilità

Questa mattina il Comando de Vigili del Fuoco di Udine ha ospitato un incontro formativo sui temi del soccorso inclusivo, ovvero che tenga conto delle persone con specifiche necessità, rivolto a operatori provenienti dai quattro Comandi della regione. L'iniziativa si colloca nell'ambito di un percorso formativo finalizzato a incrementare l’efficienza delle squadre dei pompieri e l'efficacia dei loro interventi nel gestire situazioni dove sono presenti tali persone.

Dopo l'intervento di saluto del Comandante, Alberto Maiolo, Michele Franz, del Centro Regionale di Informazione sulle Barriere Architettoniche del Friuli Venezia Giulia,

ha proposto un intervento dal titolo “Le persone e la disabilità: evoluzione generale e terminologia”, seguito dall’architetto Stefano Zanut, del Comando di Pordenone e componente dell’Osservatorio del Cnvvf sulla sicurezza e il soccorso delle persone con esigenze speciali, che ne ha proposto uno dal titolo “La gestione del soccorso in presenza di persone con disabilità”.

Tali interventi hanno presentato lo stato dell’arte sull’argomento e discusso le esperienze sviluppate al riguardo, considerando varie disabilità (motorie, sensoriali e cognitive), oltre che gli aspetti connessi con la gestione del soccorso che coinvolge le persone anziane e, in particolare, quelle con demenza.

Successivamente gli interventi sono stati contestualizzati alla realtà operativa dei vigili del fuoco con simulazioni di soccorso di una persona in sedia a rotelle che doveva essere trasportata lungo le scale da due o tre operatori, una situazione per potrebbe verificarsi, ad esempio, nel caso dell'incendio di un'abitazione raggiungibile solo utilizzando le scale.

L'esperienza ha permesso di evidenziare le difficoltà connesse con simili situazioni, ma anche le risorse rappresentate dalla capacità degli operatori di mettersi in relazione con la persona con disabilità e i suoi caregiver, per acquisire informazioni su come condurre l’azione nel miglior modo possibile, riducendo anche il disagio della persona coinvolta.

Questo evidenzia l'importanza della pianificazione famigliare di possibili risposte a situazioni di emergenza, un altro importante aspetto nel campo della sicurezza inclusiva a cui i Vigili del fuoco prestano particolare attenzione con attività finalizzata a costruire una cultura della sicurezza su questi aspetti.

L'iniziativa di oggi si completerà nei prossimi mesi con altre dedicate a specifiche disabilità.