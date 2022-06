Seminario sull’Intelligenza Artificiale alla Sissa

Nell’ambito della manifestazione Approdi futuri, mercoledì 15 giugno alle 16.30 si terrà il Seminario sull’Intelligenza Artificiale a cura del gruppo di ricerca Sissa MathLab del professor Gianluigi Rozza, nell'Aula Big Meeting Room (Via Bonomea 265, Trieste).

L'ingresso è gratuito, ma si consiglia la prenotazione.

Il seminario affronterà il tema di "un sistema integrato di Calcolo ad Alte Prestazioni, Intelligenza Artificiale e Modelli di Ordine Ridotto, per un'innovazione inclusiva basata sulla sostenibilità e sullo sviluppo umano e sociale". L’evento in forma di dialogo vede la partecipazione di giovani ricercatori della SISSA. Verranno forniti esempi di innovazione sostenibile a livello industriale, ma anche in ambito medico e ambientale.

Il progresso tecnologico risulta infatti essere sostenibile solo quando è incentrato sullo sviluppo umano e sociale. Quando l’obiettivo reale diviene il cambiamento della società inteso come miglioramento e innovazione, allora la trasformazione si può definire inclusiva.

Approdi futuri è una manifestazione multidisciplinare di teatro, cinema, musica e sport, e itinerante per scelta, sempre alla ricerca di inediti luoghi di rappresentazione come il Castello di Miramare, le gallerie della Kleine Berlin, la Chiesa Luterana, i giardini del Museo Sartorio e le vie del centro cittadino che accoglieranno la corsa in costume in apertura di manifestazione.

E' organizzata dal Festival Approdi e Vitamina T in collaborazione con La Cappella Underground, Trieste Atletica e con il sostegno di: Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia (attraverso il bando ripartenza cultura e sport RESTART FVG), Comune di Trieste, Museo storico e il Parco del Castello di Miramare, PAG Progetto Area Giovani, Sistema Bibliotecario Giuliano, SISSA, INAF - Osservatorio Astronomico di Trieste.