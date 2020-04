Seminiamo assieme il futuro. È con questo slogan che il settimanale Il Friuli si presenta da domani, venerdì 1° maggio, nelle edicole con un simpatico omaggio ai suoi lettori.

Si tratta di una busta di sementi da far nascere e crescere nel proprio orto, giardino o anche balcone. Vuole essere un ulteriore segno di vicinanza della storica testata e del gruppo Madiafriuli ai friulani, in questo momento di difficoltà, dopo la distribuzione in allegato prima delle bandiere del Friuli e poi delle mascherine sempre con il simbolo dell’aquila.

La distribuzione gratuita delle sementi, più precisamente di basilico e prezzemolo, è stata realizzata in collaborazione con l’azienda Dotto di Mortegliano e la tipografia Chiandetti di Reana del Rojale.