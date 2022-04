Sempre più sommersi dai debiti

La crisi economica si misura anche sulle categorie più esposte ai suoi effetti, su coloro, cioè, che fanno difficoltà ad arrivare a fine mese e per far fronte alle spese si indebitano. Con l’emergenza Covid-19 il fenomeno del sovraindebitamento come emergenza sociale nella nostra regione riguarda per più del 50% le famiglie, i lavoratori dipendenti e i pensionati. Secondo i dati riportati dalla guida ‘Sos Debiti’ curata dal Movimento difesa dei cittadini, in Fvg si stima che siano circa 25.800 le famiglie indebitate, mentre secondo il Fondo di prevenzione del sovraindebitamento e dell’usura gestito da Banca d’Italia, l’importo medio del debito sarebbe raddoppiato rispetto a 20 anni fa: escluso il mutuo fondiario, è passato da circa 13.000 euro a oltre 27.000 euro, con una media che si attesta su 11.500 euro circa.



Se il fenomeno del sovraindebitamento in Fvg nel 2000 incideva per lo 0,9% e nel 2012 circa il 5% del totale, nel 2020 le famiglie residenti relativamente povere sono il 12,6%,mentre il 6,4% è a rischio di cadere in povertà e perdere la prima casa. La guida nasce come iniziativa educativa, informativa e di counseling psicologico e legale, per il contrasto dell’usura e per la prevenzione dei fenomeni di sovraindebitamento. Inoltre, in collaborazione con alcune amministrazioni comunali e con i rappresentanti di categoria sono previsti anche incontri pubblici sul tema, anche per spiegare le novità di legge in vigore da maggio e che riguardano le possibili soluzioni per fare fronte ai propri debiti.



Piano del consumatore

Composizione della crisi

Liquidazione del patrimonio

Esdebitazione del debitore

E’ un piano di pagamenti sostenibile rispetto ai redditi del debitore. Il piano viene approvato dal Giudice e sostituisce ogni altra pattuizione.E’ sempre un piano di pagamenti, ma riservato alle imprese e ai professionisti, che viene approvato se il 60% dei creditori lo accetta.Nelle situazioni più difficili si chiede al Tribunale che i debiti siano pagati con la liquidazione del proprio patrimonio. Il residuo non pagato viene cancellato.Nel caso di un debitore senza patrimonio e senza redditi stabili, è possibile accedere, una volta sola nella vita, alla cancellazione di tutti i debiti senza versare nulla.