Senso della vita, crescita interiore e comunicazione

E se il senso della vita avesse a che fare con il concetto di “comunicazione” e di “crescita interiore”? Comunicazione intesa nel senso più ampio del termine, s’intende, ed è totale, a tutti i livelli e in tutte le modalità. Scopriamo ogni cosa, infatti, facendone esperienza e attingendo dall’altrui esperienza, impariamo, e contribuiamo a questo mondo divulgando ciò che abbiamo imparato. Si tratta di una comunicazione con noi stessi, talvolta, dove il senso della vita pare unirsi a quello della propria vita, con le proprie aspirazioni, la propria indole. Si tratta anche di una comunicazione, e di ascolto e rispetto, tra noi e gli altri, ed è da qui che giunge la conoscenza, la condivisione, le relazioni e quindi la crescita. La comunicazione gioca un ruolo fondamentale, come si può vedere. L’arte è comunicazione, è espressione, autentica! Il “lavoro” su di se, sul migliorarsi e al contempo accettarsi, è ciò che favorisce il tutto: comunicare noi stessi al meglio, agli altri, e accogliere se stessi e gli altri. Questi sono alcuni dei temi emersi nei due incontri, alla Libreria Tarantola e all’Angolo della musica, e non poteva che essere così, dato che s’è vista l’unione di mondi affascinanti, tra arti marziali, mental coaching, costellazioni familiari e metodi di cambiamento a livello corporeo, da un lato, e dall’altro l’arte con musica, poesia e pittura. Insieme, per comunicare e conoscere. Il prossimo appuntamento si terrà il 30 gennaio alle 18 presso la libreria Tarantola, con interessantissimi ospiti: Gianfranco Gasparotto (scultore), Massimo Pitton (esperto e divulgatore d’arte e cultura), Lucia Zamburlini (pittrice acquerellista), insieme agli organizzatori e conduttori, la cantautrice e poetessa Cristina Spadotto ed il mental coach, scrittore e cantautore Guido Tonizzo e alla band Invisible Wave (in versione trio con Guido, Cristina, insieme a Stefania Della Savia).