Serata di solidarietà in favore del popolo curdo

Serata di solidarietà in favore del popolo curdo, venerdì 22 novembre alle 19, a Feletto Umberto. CNA pensionati, con la collaborazione dell’ANPI di Tavagnacco, organizza nella sede di in via 4 novembre 92, una serata che sarà aperta da una presentazione di Federico Venturini, esperto della question curda. Sarà analizzata la complicata situazione del medio oriente e l’innovativa proposta del popolo curdo. Seguirà dibattito e cena solidale.



Il ricavato della serata sarà devoluto alla Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia. La serata è a ingresso libero.



Venerdì 29 novembre, a partire dalle 17.30, all'ecovillaggio Gaia Terra, a Flabruzzo, si terrà un secondo appuntamento intitolato 'Insieme per il Rojava', organizzato da Progetto Gaia Terra e Progetto Korov'ev.

Un evento per condividere informazioni ed emozioni su quanto sta accadendo nei territori della Siria, con uno sguardo speciale verso il popolo curdo. A guidarci in questo viaggio tra passato, presente e possibili futuri il ricercatore-attivista Federico Venturini e l'antropologa-attivista Eleanor Finley, che apriranno l'evento con una panoramica sul quadro geopolitico attuale. Seguirà una cena vegana, preparata con prodotti biologici locali da Gaia Terra.



La serata si concluderà con la visione del film “Binxet – Sotto il confine". link film: https://www.openddb.it/film/binxet-sotto-il-confine/



Sarà un'occasione per cercare una via per essere solidali ai popoli oppressi in difesa di valori universali come la democrazia, il femminismo e l'ecologia.



L'evento è stato pensato come raccolta fondi per sostenere l'associazione Mezzaluna Rossa del Kurdistan, attualmente impegnata a fronteggiare l'emergenza umanitaria nel Nord-Est della Siria. Sarà quindi gradita una donazione.



Mezzaluna Rossa Kurdistan Italia è un’associazione senza scopo di lucro, nata come diramazione italiana dell’associazione Heyva Sor a Kurdistanê, la più grande organizzazione umanitaria per il Kurdistan, attiva in Germania dal 1993.



La serata prevedre un massimo di 20 partecipanti (cena + film 15 euro). Info e prenotazioni info@progettogaiaterra.com, https://www.facebook.com/events/1562517277221722/