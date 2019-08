Serata tra musica e poesia per ricordare Giulio Regeni

"Di Giulio il nome è stato fatto molte volte, stampato sui quotidiani, urlato nelle piazze, digitato sulle tastiere, sussurrato da orecchio a orecchio, rimbalzato dai telegiornali ai salotti televisivi direttamente fino al soggiorno di casa propria. Ripetuto e ripetuto fino a traslare, a ingrandirsi, abbracciando un fiume di significati, sfumando la propria qualità di nome proprio e divenendo qualcosa di più, nel bene e nel male. Taciuto, anche, e forse proprio nei momenti in cui necessitava più fiato. Questo Giulio, quello della lotta in nome dei diritti, del conoscere e del conoscersi, dell'importanza della ricerca, del sapere, del non accontentarsi mai della superficie, consapevole che si debba scavare più a fondo, sempre più a fondo, per riuscire a cogliere la complessità di ciò che ci circonda; questo Giulio testimone della violenza del potere, vittima degli interessi più torbidi, brillante esponente di una generazione che faticosamente sta cercando di trovare il proprio spazio nel mondo, tentando di cambiare quello che non va, questo Giulio è troppo importante per questa nazione, per noi tutti, perché il suo nome non possa essere pronunciato, perché il suo nome possa essere omesso".

Comincia così l'invito a un evento dedicato a Giulio Regeni che avrà luogo a Gradisca d'Isonzo, mercoledì 14 agosto.



"C'è poi una vita recisa nel fiore degli anni e il dolore di una famiglia - continua l'invito social -, e qui ogni parola, ogni virgola, non può che essere di troppo. C'è, infine, una battaglia portata avanti coraggiosamente dalla stessa famiglia giorno dopo giorno, per dare non solo al figlio, ma a tutte le vittime di sparizioni forzate in Egitto quella giustizia che hanno sempre ricercato. Per questo ci troveremo in Baricentro mercoledì 14 agosto cantando di poesia e libertà per chiedere, ancora una volta, verità per Giulio Regeni".



"Per fare ciò saremo accompagnati da Matteo Della Schiava, Paola Gandin, Stefania Onofrei e tanti altri in una serata tra musica e poesia. Curiosità e brama di sapere sono tratti endemici e capillari della giovinezza, e in quanto tali accomunano Giulio a tanti ragazzi e ragazze nel mondo. Carlotta Fonda, diciassettenne e studentessa del Collegio del Mondo Unito in Norvegia, è la vera organizzatrice e promotrice dell'evento. Suo, infatti, è il merito di aver unito e spronato tutti gli attori e le forze che hanno permesso la nascita di questa giornata di poesia e libertà. Essendole stato richiesto di scrivere una tesina per il corso di politica globale, all'interno del quale viene trattato anche il tema della violazione dei diritti umani, e di affiancare ad essa il coinvolgimento in varie attività nel proprio paese di provenienza riguardanti il tema scelto, ha deciso di incentrare il proprio lavoro sui rapporti economici tra Italia ed Egitto e di illustrare come essi ostacolino il percorso di ricerca di verità per Giulio Regeni. Questo è stato il motore che l'ha indotta ad organizzare una giornata in memoria del giovane ricercatore friulano, con l'intento di ribadire alla comunità che tale vicenda è ancora lungi dall'essere conclusa".



Ingresso libero ed aperto a tutti