Seratedimontagna: Julius Kugy, alpinista, botanico

Mercoledì 15 settembre chiuderemo in bellezza il programma 2020-21 dedicato agli Alpinisti con un omaggio al capostipite dell’alpinismo sulle Giulie, ovvero Julius Kugy (1855 – 1944).



Christian Selleri, socio e coordinatore della Sezione Isontina della Società Friulana di Archeologia, ci parlerà dell’alpinista, botanico, scrittore, giurista, musicista, ecc. più famoso della nostra regione, che ha tracciato numerose vie e prime ascensioni su parecchie cime delle Giulie, tra cui lo Jalovec, il Montasio, lo Skarlactica, il Triglav in invernale e il Prisojnic. Una vita intera alla scoperta delle Alpi Giulie a cavallo tra cultura tedesca, italiana e slovena.



Christian Selleri è laureato in fisica e insegna nelle scuole medie superiori. Appassionato di storia, è un esperto in genealogia con specializzazione in ricerche negli archivi italiani e stranieri. Socio e collaboratore della Società Friulana di Archeologia, fa parte della Sezione Isontina, dove conduce ricerche, corsi, presentazioni e conferenze su argomenti e personaggi storici del territorio e dell’Est Europeo.



