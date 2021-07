Sere d'estate a Latisana

Dopo il successo e gradimento ottenuto nel 2020, da giovedì 8 luglio, ritornano a Latisana gli appuntamenti con “Sere d’Estate”, che proseguiranno tutti i giovedì sino al 12 agosto.



L’iniziativa, organizzata dal Comune di Latisana, da “Latisana Un Amore di Centro”, da Confcommercio Latisana e dalla Pro Latisana con il coordinamento e la direzione artistica dell’agenzia “modashow.it” avrà quali “ingredienti principali”, lo shopping, l’enogastronomia, la degustazione di prodotti tipici locali, mercatini di prodotti agro-alimentari ed ha lo scopo di offrire una serata in relax dove poter passeggiare in Città per fare acquisti nei negozi che saranno aperti fino alle 23.00 o gustare le proposte enogastronomiche offerte dai ristoranti, bar e pizzerie.



Tutti i giovedì di “Sere d’Estate” i negozi e locali che hanno aderito all’iniziativa, esporranno un adesivo in vetrina e proporranno promozioni ed offerte.



Si potrà passeggiare per le vie del centro e, nelle piazze (Caduti della Julia, Duomo, Garibaldi, Indipendenza) accompagnati da un sottofondo musicale proposto da musicisti e d.j. che si alterneranno nel corso dei vari appuntamenti.“Siamo molto lieti di poter annunciare il ritorno di Sere d’Estate, dichiara il Vicesindaco ed Assessore alle Attività produttive del Comune di Latisana Angelo Valvason: quest’anno avremo due appuntamenti in più rispetto all’edizione precedente, ed un programma ancora più nutrito, che coinvolgerà tutte le piazze e le vie del centro storico. Il bilancio di Sere d’Estate 2020 è stato sicuramente positivo, siamo riusciti a dar vita alla manifestazione che ha avuto un grande successo di pubblico, nonostante le restrizioni imposte dalle normative per il Covid-19 e, tutto lascia quindi immaginare che, quest’anno si potranno ottenere risultati ancora più importanti. Ricordo, prosegue Valvason che, Sere d’Estate è nata in sinergia con un gruppo di commercianti e titolari di pubblici esercizi della Città che ha sentito l’esigenza di organizzare un evento serale infrasettimanale per valorizzare e promuovere la nostra località. Questa spinta è stata accolta con entusiasmo dalla nostra Amministrazione che ha immediatamente dato la disponibilità a sostenere l’iniziativa sia dal punto di vista organizzativo, con il supporto della Pro Latisana e la nomina di un direttore artistico, che economico, sostenendo la spesa per la campagna di promozione sui media che porterà beneficio all’intera località.Il via, quindi, giovedì 8 luglio, dalle ore 21.00; il programma completo delle iniziative sono pubblicate sulla pagina Facebook “Sere d’Estate a Latisana”.