Sere d'estate a Tavagnacco

Il desiderio di riprendersi la vita è tanto, così come la necessità di superare l’isolamento e la diffidenza nei confronti degli altri. A partire da questi presupposti anche a Tavagnacco è stato messo a punto un ricco programma di eventi e di iniziative che hanno preso il via proprio in queste settimane e che proseguiranno nei prossimi mesi, fino a settembre. Si tratta di appuntamenti destinati a grandi e piccoli, cercando di guardare al futuro con positività e speranza. Il ricco programma estivo infatti, prevede serate musicali, cinema all’aperto, presentazioni di libri, spettacoli teatrali, eventi speciali.



Il calendario è stato messo a punto dal Comune in collaborazione con la Fondazione Bon, la Società Cooperativa SimulArte, le Associazioni, i commercianti del territorio, le Pro Loco e prevede una serie di appuntamenti che toccheranno le varie frazioni.



Ai più piccoli sono dedicate le letture nel giardino della Biblioteca Comunale, tutti i giovedì di luglio, grazie all’attore e formatore Luca Zalateu e ai Lettori volontari del gruppo <iLEGGiLiBRI>. Sempre ai più piccoli sono dedicati altri due importanti eventi: lo spettacolo “I Bestiolini” di e con Gek Tessaro il 6 luglio presso il teatro Bon di Colugna e l’11 agosto a Tavagnacco, nell’ambito della rassegna “La strada dei libri passa da..”, lo spettacolo di Chiara Carminati e Giovanna Pezzetta “L’acqua e il mistero di Maripura”.



Al via i prossimi giorni anche le proposte musicali. Dal giorno 7 e per tutti i mercoledì di luglio alle ore 21 presso il Parco festeggiamenti di Tavagnacco si terrà la rassegna “Fuoriprogramma”, che vedrà esibirsi una serie di conosciuti ed eccellenti artisti regionali e non solo, tra cui Sebastiano Zorza, Alex Sebastianutto, Miriam Foresti, Alessandro Turchet e molti altri.Un altro importante evento che coinvolgerà l’intera Comunità sarà la partenza da piazza Libertà a Feletto del 32° Giro d’Italia donne, sabato 10 luglio. La sera prima, venerdì 9 luglio, è in programma una “Notte Rosa”, che vedrà l’apertura dei negozi oltre il consueto orario, l’inaugurazione di una mostra, “Donne e sport”, a cura dell’Associazione artistica e Culturale Albrecht Dürer e un laboratorio creativo per bambini, il tutto allietato da musica itinerante.Il 23 luglio poi, due saranno gli appuntamenti: al mattino a Molin Nuovo si avrà l’opportunità di donare il sangue con “L’autoemoteca d’estate” mentre la sera, nel parcheggio di via Dante a Cavalicco, si terrà la “Cena sotto le stelle”, organizzata dalle Associazioni dell’est del Comune.Non mancherà neppure quest’anno la rassegna “Cinema sotto le stelle”, che avrà luogo, come di consueto, nella piazza di Molin Nuovo tra luglio ed agosto. Sempre ad agosto, per la precisione il 25, sarà la volta dell’eclettico scrittore Angelo Floramo e del musicista Daniele D’Agaro per una serata tutta da scoprire. Il primo settembre è in programma, sempre nel parco festeggiamenti di Tavagnacco, il concerto della flautista Luisa Sello & Le agane, mentre al teatro Bon di Colugna, sempre a settembre, si terrà una rassegna teatrale in lingua friulana. Durante il mese poi, si svolgerà la tradizionale “Camminata sul territorio”, organizzata dalle Associazioni dell’Est.“Abbiamo messo a punto un calendario ricco di proposte per tutte le età - commenta l’assessore alla Cultura, Pari Opportunità e Associazioni Ornella Comuzzo – Rispetto a quanto già definito, sono allo studio altre presentazioni di libri e iniziative quali la lettura e il commento di Canti della Divina Commedia e alcuni concerti. Come già accade da qualche anno, notiamo con favore che si è creata una forte sinergia fra le realtà associative del territorio, che hanno compreso l’importanza di operare insieme per il bene comune. La pandemia d’altra parte ha fatto sicuramente comprendere a tutti l’importanza di essere più presenti, a noi stessi e agli altri. E in questa ottica intendiamo muoverci e operare come Amministrazione.”Tutti gli eventi saranno ad ingresso libero, tuttavia è gradita la prenotazione. Per aggiornamenti è opportuno consultare il sito istituzionale e la pagina facebook del Comune di Tavagnacco.