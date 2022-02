Sergio Buricelli confermato alla guida del Soccorso alpino Fvg

Nelle votazioni per il rinnovo delle cariche del Soccorso alpino e speleologico del Friuli Venezia Giulia, Sergio Buricelli è stato confermato alla presidenza per il secondo triennio consecutivo, con il riconoscimento del buon lavoro di coordinamento e gestione svolto tra il 2018 e il 2021.

Cresciuto da giovane nelle fila della stazione Valcellina, ora in forza a quella di Udine-Gemona, Buricelli è un frequentatore assiduo della montagna, presupposto fondamentale per essere cooptati nel corpo a qualunque livello, con buone esperienze professionali in ambiti strettamente correlati alle attività del soccorso, come lo studio della neve e il pericolo valanghe, la cartografia e l'utilizzo delle nuove tecnologie applicato alla ricerca persone disperse.

Rinnovate, assieme alla sua, anche le cariche di vice presidente che sono state affidate a due donne: c'è da un lato la conferma di Cristina Barbarino, medico di elisoccorso, affiancata, dall'altro, al posto di Roberto Antonini, dalla triestina Clarissa Brun, già a capo della delegazione speleologica regionale.

Per quanto riguarda il rinnovo delle cariche delle due delegazioni tecniche interne che compongono il Soccorso alpino e speleologico, quella alpina e quella speleologica appunto, ci sono quest'anno due componenti molto qualificate.

E' tutta giuliana la Delegazione speleologica: al suo coordinamento c'è Paolo Manca - già vice-delegato speleologico - istruttore nazionale speleo e alpino, nel corpo regionale dal 1994. Accanto a lui gli istruttori regionali speleologi Rocco Romano, triestino, nel corpo dal 1992, e Silvia Foschiatti, goriziana, socia dal 2012 entrambi tecnicamente molto preparati.

Anche alla Delegazione alpina è stata eletta una triade di elevata specializzazione, tutta composta da tecnici di elisoccorso, di fatto le figure di più alto profilo tecnico all'interno del corpo. Il nuovo delegato alpino è l'arteniese Raffello Patat, soccorritore dal 1995 e tecnico di elisoccorso dal 2006, appassionato di montagna fin dall'infanzia: sostituisce l'uso ente Sandro Miorini.

Accanto a lui, come vice-delegati al posto dell'uscente Silvano Frattino, due colonne del soccorso alpino, il carnico Gianfranco Flora, soccorritore dal 1998, tecnico di elisoccorso dal 2010 e istruttore regionale dal 2014, e il clautano Giuseppe Giordani, soccorritore dal 1986 e formatosi come tecnico di elisoccorso nel 1997, dopo un lungo periodo come componente dell'allora commissione tecnica regionale.