Serramenti nuovi nella scuola secondaria Costantini a Pasiano

Sono in fase di ultimazione i lavori di manutenzione straordinaria nella scuola secondaria "Celso Costantini" di via Coletti 35 a Pasiano.



L’amministrazione comunale ha dato il via libera alla sostituzione dei serramenti di alcune aule dell’istituto che andranno a completare quelli già eseguiti nel corridoio e in una parte dei bagni del primo piano, per l’adeguamento igienico-sanitario e il miglioramento dell'efficienza energetica del plesso.



La prima parte dei lavori è stata svolta durante la pausa natalizia dall’impresa Friul Al Srl di Magnano in Riviera (UD), assegnataria dell'appalto lo scorso ottobre. Alla ripresa del cantiere verrà completata l’operazione, finanziata con fondi propri del Comune di Pasiano per un ammontare complessivo di 60mila euro.



Giovedì 23 gennaio, infatti, l’architetto Cinzia Terrida (Area Gestione del Patrimonio e Lavori Pubblici per il Comune) farà un sopralluogo nell’istituto per il coordinamento delle procedure esecutive, in accordo con la dirigente scolastica Valentina Bidinotto.

Alla scuola sarà chiesta disponibilità degli spazi per la conclusione gli interventi, che si svolgeranno in sicurezza e senza interferire con l’attività scolastica.



I lavori proseguiranno anche sabato 25 gennaio, giorno in cui la scuola rimarrà chiusa per i festeggiamenti di San Paolo, Santo Patrono di Pasiano.