Serve fiducia per muovere i conti

I conti non sono mai stati così pesanti. C’è un patrimonio immobile che i piccoli risparmiatori preferiscono non toccare. Non vogliono rischiare, investendo il denaro messo da parte in tanti anni di duro lavoro, o durante la pandemia, quando ci sono state le chiusure più severe. I soldi risparmiati sono, così, fermi sul conto, ma il loro destino è andare in fumo.

Abbiamo chiesto a Mario Fumei, consulente finanziario e private banker per Finecobank, il perché di tanto immobilismo.

“Le famiglie – spiega Fumei - hanno bisogno di sicurezza. Per questo già da anni non fanno investimenti, ma preferiscono tenere il denaro sul conto. Credono che sia più sicuro tenere i soldi fermi, piuttosto che investirli. Persino l’investimento in titoli di stato è diminuito in modo consistente.

La sfiducia generale dipende anche da dati di fatto.

“Bisogna considerare – continua il consulente - anche che il Pil non cresce e che molte persone hanno problemi di occupazione. Il lavoro è sempre più precario non soltanto per i giovani. In questo momento particolare molte aziende sono ancor più in difficoltà e sono ricorse alla cassa integrazione. E’ ovvio, quindi, che in mancanza di sicurezza molti pensino che sia meglio tenere i risparmi fermi in banca, piuttosto che investirli. Gli unici ad avere mantenuto lo stesso tenore di vita sono i dipendenti pubblici e i pensionati”. I numeri parlano chiaro.



“Nel giro di un anno - dice Fumei - i depositi sono passati da 1,4 mila miliardi a 1,6 mila miliardi. Senza pensare, però, che i patrimoni, anche le piccole cifre, lasciati fermi, sono destinati ad essere erosi dall’inflazione. Bisognerebbe investire almeno quel tanto che basta a pagare l’1% annuo di perdita di potere d’acquisto. Fare investimenti che possano fruttare un minimo, almeno per coprire l’inflazione.Invece, tenendo il denaro in conto corrente a tasso zero si ottiene che, depositando 100, dopo dieci anni si avrà 90”.Qual è allora l’alternativa a tenere i soldi sotto il materasso? “Il consiglio – continua il consulente - è costruirsi un portafoglio diversificato, stipulare valide assicurazioni, investire in titoli di stato. Tenere i soldi fermi significa perdere denaro. E’ una vera tragedia”.Però, per considerare di investire “sebbene non occorra avere importi importanti “- spiega Fumei -, un minimo di disponibilità ci vuole. Si può acquistare fiducia, rivolgendosi a consulenti professionisti che possono consigliare al meglio. La mancanza di cultura finanziaria porta a tenere il patrimonio immobile e, quindi, a perdere. Ormai da una decina d’anni l’Anasf l’Associazione dei consulenti finanziari, organizza corsi di economia per gli adolescenti.I giovani di oggi saranno gli investitori di domani. Siamo il paese con uno dei maggiori tasso di risparmio al mondo e agli ultimi posti al mondo per cultura finanziaria. Non basta la cultura finanziaria per avere fiducia. “Per far tornare le persone maggiormente ottimiste occorre che l’Italia funzioni, che il Pil aumenti di nuovo e che ci siano meno Dpcm e più progettualità strategica. Finché si parla di crisi, chi ha anche un piccolo patrimonio lo terrà fermo sul conto. Tutti aspettiamo cosa succederà con il Recovery Fund e gli altri strumenti europei”.