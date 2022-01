Serve l’attestazione per bloccare i furbi

S ervono quanto prima alcune correzioni al Superbonus pena il rischio di amplificare alcune distorsioni già evidenti, imponendo al contempo la qualificazione anche alle imprese che lavorano con i privati per dare loro le necessarie garanzie. Non usa giri di parole Roberto Contessi, presidente dell’Ance Fvg (Associazione nazionale costruttori edili) per spiegare perché sia urgente estendere la normativa in materia di attestazione Soa, ora prevista per le imprese edili negli appalti pubblici, anche ai lavori commissionati dai privati. Altrettanto necessario intervenire sul testo del Superbonus, pure ritenuto valido nei suoi principi ispiratori, che andrebbe modificato per sostenere maggiormente gli interventi sui condomini, evitando al contempo alcune evidenti distorsioni sui prezzi.



Hanno confermato fino al 2023 il Superbonus, ma pareva che la norma avesse i giorni contati.

“Non volevano prorogare il Superbonus per bloccare la bolla speculativa, ma ciò equivale a chiudere i cancelli della stalla dopo che i buoi sono scappati. Dovevano fissare subito dei paletti per scongiurare la rincorsa dei prezzi”.



Il rischio di restare fregati è tutt’altro che remoto

“Purtroppo no. Il 110% nasce con l’idea di tagliare l’esborso per le fasce deboli favorendo la rigenerazione urbana. Tuttavia, nel caso dei condomini, le procedure sono più lunghe e complicate. Ecco perché il termine fissato rischia di vanificare il provvedimento. Se dopo il 2023 la percentuale di copertura dell’intervento sarà ridotta al 70% senza distinzioni tra villetta e condominio, corriamo il rischio che molti residenti, spesso anziani o a basso reddito, in assemblea votino contro qualsiasi intervento, mentre sono proprio i condomini gli edifici più bisognosi di lavori. Inoltre i lavori devono essere riservati ad aziende serie e strutturate, evitando di esporre amministratore e condomini alla responsabilità per interventi non completati o con costi non congrui”.“Il fenomeno è dovuto a normative inadeguate. Se devo aprire un bar devo frequentare prima un apposito corso, ma se voglio aprire un’impresa edile basta iscriversi alla Camera di commercio. Manca una legge per regolarizzare questo settore dove chiunque può entrare senza avere le necessarie qualifiche, fatto inammissibile tanto più che fare l’impresario edile richiede una preparazione specifica anche sul versante della sicurezza. L’80% delle commesse arrivano dai privati che però non possono chiedere alcuna attestazione all’impresa, a differenza di quanto avviene negli appalti pubblici. Ecco perché l’Ance chiede al Governo di imporre l’attestazione di qualificazione obbligatoria (Soa) anche per i lavori commissionati dai privati”.“Sicuramente. L’imprenditore serio e con esperienza sa bene quanto sia importante conoscere e rispettare le normative sulla sicurezza. Se imponiamo la qualificazione evitiamo all’origine il problema e i relativi rischi. Così eviteremo anche i casi di aziende con mille euro di capitale e il titolare residente all’estero in un Paese extracomunitario; se i lavori sono eseguiti male nessuno ne risponde perché l’impresa ha già chiuso”.“Anche in questo caso, a parte l’aumento delle materie prime registrato a livello internazionale, è evidente che servivano norme in grado di fissare paletti ben chiari sui prezzi. Sarebbe quindi stato opportuno controllare fin dall’inizio il rischio di speculazione sul prezzo dei materiali”.“Ci sono ovunque purtroppo e basta ricordare cosa sta accadendo nel caso del reddito di cittadinanza. I furbi agiscono dove c’è denaro. Sarebbe meglio rendere le procedure il più snelle e chiare possibili e poi fare controlli seri. in Italia i primi controlli sulle nuove aziende arrivano solo dopo i prime tre anni facendo così anche concorrenza sleale alle imprese serie che lavorano da decenni”.Che il Superbonus avrebbe sbancato era prevedibile, mentre gli effetti legati a questo provvedimento si prestano a varie analisi. A parte la fiammata di richieste per l’utilizzo di questo strumento fiscale, registrata nel dicembre dello scorso anno, pari su scala nazionale - sarà interessante vedere alla fine quanti riusciranno a utilizzarlo - appare evidente che ci sono alcuni effetti se non indesiderabili, quanto meno bisognosi di un’attenta verifica. Parliamo della possibilità che più di qualcuno decida di approfittare della situazione per gettarsi a capofitto su questa mole di denaro senza fare troppi complimenti attraverso sistemi molto sofisticati o, più semplicemente mettendo in piedi da un giorno all’altro un’impresa senza però avere nulla alle spalle. E’ di queste ore la notizia che anche la nostra regione è stata toccata dall’operazione della Procura della Repubblica di Napoli, che ha scoperto una maxi-truffa relativa al Superbonus. La Guardia di Finanza di Napoli ha eseguito un provvedimento di sequestro preventivo d’urgenza, richiesto nella fase delle indagini preliminari, riguardante circa 110 milioni di euro di crediti d’imposta nei confronti di un Consorzio operante nel settore. In pratica, il Consorzio, attraverso una rete di procacciatori, si sarebbe proposto nei confronti di privati cittadini interessati a effettuare i lavori, facendo stipulare loro contratti per “appalto lavori con cessione del credito d’imposta” e chiedendo la consegna della documentazione necessaria, salvo interrompere subito dopo i rapporti ovvero eseguire solo attività di carattere burocratico. Ricevuti i contratti, il Consorzio avrebbe emesso fatture per operazioni inesistenti nei confronti dei privati committenti in cui si faceva riferimento a uno stato di avanzamento lavori per una percentuale non inferiore al 30%. E’ evidente che soltanto controlli accurati possono tagliare le mani a queste vere e proprie truffe, ma anche l’adozione dell’attestazione Soa per i lavori privati potrebbe dare una grossa mano, anche quando si tratta di lavori svolti da piccole aziende senza nessuna storia alle spalle. E dato che in regione registriamo un aumento delle imprese edili del 4% rispetto al 2019, già ora e fino a quando a Roma non si daranno una mossa, è bene essere molto accorti per non avere poi brutte sorprese.