Servizi funebri, benedizione per la nuova auto del Comune

Impartita questa mattina la benedizione alla nuova automobile per le onoranze funebri del Comune di Udine dall’Arciprete Monsignor Luciano Nobile, alla presenza dell’assessore comunale Alessandro Ciani.



Il mezzo è una Mercedes Classe E 1991 CC Mild Hibrid alimentata da un motore termico a benzina e da un motore elettrico.



Accanto alle valutazioni in ordine allo standard qualitativo del servizio e al rispetto dell’ambiente, si ricorda l’aspetto, non marginale, economico. Proposte tariffe calmierate: per i funerali il costo è di 355 euro.