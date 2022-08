Servizio civile 'Digital PA' a Cividale

Pubblicato il Bando per la selezione dei Volontari da impiegare nei progetti di Servizio Civile Digitale. Il Comune di Cividale del Friuli è inserito nel progetto "Digital PA" con due posti disponibili, per l’attivazione di uno sportello di facilitazione digitale per la cittadinanza.

I contratti avranno durata di 12 mesi, con articolazione oraria di 25 ore di servizio settimanali. Possono presentare domanda per il Bando Digitale 2022 i giovani tra i 18 e i 28 anni (cittadini italiani/ cittadini di un altro Paese dell’Unione Europea/ cittadini non comunitari regolarmente soggiornanti in Italia) presentando domanda, esclusivamente in modalità online accedendo con il proprio SPID.

Le domande dovranno essere presentate entro e non oltre le 14 del 30 settembre.

Gli operatori volontari che saranno selezionati opereranno in forza di un contratto di servizio con il Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e riceveranno un rimborso spese mensile di 444,30 euro. Parteciperanno inoltre a 124 ore di formazione e riceveranno un attestato specifico che farà riferimento ad alcune competenze previste dal Quadro Europeo DigiComp 2.1, oltre ad essere inseriti nel percorso di Certificazione delle Competenze Digitali a cura del Dipartimento per le politiche giovanili e il Servizio civile universale e il Dipartimento per la trasformazione digitale.

