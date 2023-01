Servizio civile a Casarsa della Delizia

A Casarsa della Delizia giovedì 26 gennaio 2023 alle 18 nella sede del Progetto Giovani, situato in via Zatti 2, l’Ufficio Politiche Giovanili organizza un incontro illustrativo dei diversi progetti che prenderanno avvio nel territorio casarsese. Saranno presenti i giovani volontari che hanno già vissuto quest’esperienza negli scorsi anni per raccontare il loro vissuto e in cosa consiste questo progetto.

"Un incontro - spiega il consigliere delegato alle Politiche giovanili Manola Bellinato - che sarà utile per presentare tutte le esperienze di servizio civile che si possono fare sul nostro territorio, non solo presso il Comune al Progetto giovani e nella nuova sede della Biblioteca civica. Come amministrazione comunale insieme al sindaco Claudio Colussi riteniamo questa una preziosa esperienza formativa per i giovani, che per un anno possono mettersi al servizio della comunità. Comunità che sua volta può essere grata a loro per la passione e l'impegno che ci mettono con tutta la freschezza che la loro giovane età porta".

Il Servizio Civile Universale dà l’opportunità ai giovani dai 18 ai 28 anni di vivere un’esperienza speciale nella propria comunità. È un’occasione per mettersi in gioco, creare relazioni importanti, mettere le basi per il proprio futuro professionale ed essere risorsa per il proprio territorio. A Casarsa della Delizia si potrà prestare servizio in 4 realtà e sono disponibili 7 posti.

All’Ufficio Politiche Giovanili, presso il Progetto Giovani e l’InformaGiovani, si collaborerà con gli educatori e operatori presenti nella realizzazione di attività animative, educative e di socializzazione per i ragazzi e di orientamento scolastico, lavorativo e di volontariato per i giovani del territorio.

Nella Biblioteca Civica si collaborerà con il personale nella gestione dei servizi bibliotecari di front-office e back-office, si organizzeranno eventi di promozione del libro, della lettura, di valorizzazione della cultura locale ed iniziative ricreative.

La Cooperativa Sociale Il Piccolo Principe mette a disposizione posti in 3 diversi servizi: Il Centro Socio Occupazionale per disabili offre l’opportunità di collaborare nelle attività del servizio semi-residenziale per giovani e adulti con disabilità medio-gravi; La volpe sotto i gelsi offre l’opportunità di collaborare nell’attuazione dei percorsi riabilitativi e di integrazione lavorativa, realizzati attraverso l’attività agricola; la Casa Mamma Bambino offre l’opportunità di collaborare nell’attuazione di percorsi educativi rivolti ai minori e alle loro mamme.

Nella Pro Casarsa della Delizia si collaborerà all’ideazione di nuovi modelli di promozione e divulgazione del patrimonio culturale dell’area di riferimento, attraverso un approccio di tipo “locale”, si riscopriranno e valorizzeranno le espressioni tradizionali dell’artigianato locale in un percorso condiviso verso la sostenibilità ambientale del territorio.

Il Servizio Civile inoltre prevede un impegno lavorativo di 25 ore settimanali per un anno e offre un contributo economico mensile di 444 euro e la certificazione delle competenze acquisite.

