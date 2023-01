Servizio Civile a Paluzza

E’ stato pubblicato dal Dipartimento per le Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale il bando di selezione di giovani tra i 18 e i 28 anni interessati all’esperienza del Servizio Civile Universale. Il Comune di Paluzza, partner di Arci Servizio Civile Aps, ha visto approvato il suo progetto intitolato “Paluzza in comune” che può ospitare quattro giovani.

Il progetto ha l’obiettivo di sviluppare la comunità locale a partire dalla valorizzazione del patrimonio culturale, storico e naturalistico presente sul territorio comunale in una chiave di promozione integrata del territorio.

Il Servizio Civile Universale dura 12 mesi per 1.145 ore, articolate su base settimanale (25 ore/settimana), prevede una formazione generale di 42 ore, una formazione specifica obbligatoria di 62 ore ed è previsto un riconoscimento economico mensile di 444,30 euro.

Sul sito di Arci Servizio Civile Fvg è possibile consultare la scheda descrittiva del progetto e tutte le informazioni dettagliate su come fare domanda esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda online (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone.

Il termine per presentare la domanda scade alle 14 di venerdì 10 febbraio. L’inizio è previsto nel mese di maggio.

Per favorire il più possibile l’accessibilità dei giovani a questa opportunità la sede regionale di Arci Servizio Civile, in via Fabio Severo 31 a Trieste, sarà aperta ogni giorno, da lunedì a venerdì, dalle 9 alle 12 e dalle 15 alle 17 e raggiungibile allo 040761683 oppure friuliveneziagiulia@ascmail.it

Sabato 21 gennaio dalle 11 alle 12 nella sala consiliare del Comune di Paluzza si terrà un Open Day di presentazione del progetto “Paluzza in comune” con personale competente e postazioni informatiche per formulare e presentare la domanda.