Anche nel 2022 sarà possibile svolgere il servizio civile all’Immaginario Scientifico di Trieste: il museo infatti fa parte della rete di cooperative sociali e culturali aderenti a Confcooperative che offrono questo servizio.



Nell’ambito del progetto Strumenti per un nuovo mondo, i volontari avranno l’opportunità di impegnarsi in diverse attività museali volte alla promozione della cultura scientifica, allo sviluppo della cittadinanza scientifica e all’educazione allo sviluppo sostenibile.



I volontari potranno essere impiegati in diverse attività come: accoglienza e assistenza ai visitatori del museo, laboratori dimostrativi, attività didattiche, intrattenimento educativo, progetti di citizen science e attività di ufficio stampa.



La domanda di partecipazione si effettua esclusivamente online entro il 26 gennaio (ore 14.00): domandaonline.serviziocivile.it. Per effettuare la domanda di partecipazione l’aspirante volontario deve essere in possesso della SPID ( Sistema Pubblico di Identità digitale). Per qualsiasi informazione o per avere un supporto per il processo di candidatura si può contattare il Consorzio Interland al numero 3277545004.



Per maggiori informazioni sul progetto dell'Immaginario Scientifico: info@immaginarioscientifico.it o www.immaginarioscientifico.it