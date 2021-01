Servizio civile anche con l'Anpi

Sono ben 83 i posti che Arci Servizio Civile mette a disposizione in Friuli Venezia Giulia per i giovani dai 18 ai 28 anni dando loro l’opportunità di esprimere le loro energie e capacità, permettendoli di lavorare insieme, di confrontarsi e di condividere competenze, talenti, idee e visioni per il futuro.

Tra i 18 progetti proposti, “Tutela e promozione della memoria al confine orientale dell’Italia”, promosso con l’Anpi di Trieste e Udine, intende favorire la conoscenza e la presa di coscienza dei giovani alle vicende storiche di questo territorio legate alla Resistenza, con l’obiettivo di favorire percorsi di cittadinanza attiva e analisi critica del contesto attuale con un impegno culturale sull’educazione all’uso della memoria. Il progetto ha 4 posti disponibili (tre a Trieste e uno a Udine).

Per fare domanda c’è tempo fino alle 14 di lunedì 15 febbraio. Il servizio civile universale dura 12 mesi per un impegno di 1.145 ore articolato su base settimanale (25 ore) ed è previsto un riconoscimento economico mensile di 439,50 euro.

Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.arciserviziocivilefvg.org