Servizio Civile Anpi, ancora pochi giorni per le domande

C'è tempo fino alle ore 14.00 di lunedì 15 febbraio per presentare la domanda di partecipazione al progetto di Servizio Civile Universale “Tutela e promozione della memoria al confine orientale dell'Italia”, promosso in Friuli Venezia Giulia da Arci Servizio Civile con l'Anpi di Udine e di Trieste. Alla selezione come operatore volontario possono partecipare ragazzi e ragazze di età compresa tra i 18 e i 28 anni. In particolare, nel capoluogo friulano è disponibile 1 posto, mentre a Trieste ce ne sono 3.



L'attività intende favorire la conoscenza e la presa di coscienza dei giovani alle vicende storiche del nostro territorio legate alla Resistenza, con l’obiettivo di favorire percorsi di cittadinanza attiva e analisi critica del contesto attuale con un impegno culturale sull’educazione all’uso della memoria. Andando nello specifico, l'operatore volontario svolgerà mansioni di catalogazione e digitalizzazione dei documenti conservati in archivio, e fornirà supporto alla costruzione di progetti educativi e divulgativi da proporre alle scuole e al territorio.



Il servizio civile universale dura 12 mesi per un impegno di 1.145 ore articolato su base settimanale (25 ore) ed è previsto un riconoscimento economico mensile di 439,50 euro. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito www.arciserviziocivilefvg.org.