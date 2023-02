Servizio civile, bandi prorogato al 20 febbraio

E' stato prorogato al 20 febbraio, alle 14, il termine di presentazione delle domande per il Servizio civile universale.

I bandi sono destinati a ragazzi con un’età compresa fra 18 e i 28 anni e prevedono una durata del servizio dagli otto ai 12 mesi; l'orario di servizio è pari a 25 ore settimanali (oppure a un monte ore annuo che varia, in maniera commisurata, tra le 1.145 ore per i progetti di 12 mesi e le 765 ore per i progetti di otto mesi, articolato su cinque o sei giorni a settimana); previsto un assegno mensile di 444,30 euro.

La domanda di candidatura potrà essere presentata esclusivamente online attraverso la piattaforma DOL e con accesso Spid, collegandosi al sito del Dipartimento delle Politiche Giovanili e il Servizio Civile Universale.

Quasi quattrocento i progetti in corso anche nella nostra regione, per i quali, dunque, c'è ancora tempo per candidarsi.

QUI l'ELENCO COMPLETO