Servizio civile con il Comune di Cividale

Per giovani che hanno un sogno: lasciare un segno. Questo lo slogan del progetto di Servizio civile del Comune di Cividale del Friuli che ha messo a disposizione sei posti presso gli uffici Cultura, Turismo e Biblioteca Civica.

E’ stato pubblicato il bando di servizio civile per i volontari che saranno avviati tra maggio e giugno del 2023. I giovani potranno presentare, fino alle 14 del 10 febbraio, la domanda di partecipazione. Per ogni attività i posti disponibili sono due. Si va dalla collaborazione alla gestione della biblioteca civica e del Sistema Bibliotecario del Cividalese alle attività dell’Ufficio Cultura la gestione dei musei cittadini, la valorizzare dei beni culturali, l’attività di comunicazione dell’Ente, i progetti europei.

I giovani che sceglieranno invece l’Ufficio Turismo, collaboreranno con l’Informacittà, realizzeranno eventi, si confronteranno sul campo coi visitatori sia italiani che stranieri.

Sul sito internet www.serviziocivile.acli.it sarà possibile leggere la sintesi del progetto e tutte le informazioni in merito alla presentazione della domanda di servizio civile.

Gli aspiranti operatori volontari dovranno presentare la domanda di partecipazione esclusivamente attraverso la piattaforma Domanda on Line (DOL) raggiungibile tramite PC, tablet e smartphone all’indirizzo dove, attraverso un semplice sistema di ricerca con filtri, è possibile scegliere i progetti di Cividale.

I ragazzi potranno accedere alla piattaforma solo dopo aver ottenuto il proprio SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale). Gli elementi da tenere presente per fare domanda presso il Comune di Cividale del Friuli sono questi: l’ente attuatore è il Comune di Cividale del Friuli; il titolo del programma è “Riscoprire i territori”; il codice del progetto PTCSU0006022012345NXTX, il titolo del progetto “Tra natura e cultura”, il Codice del progetto per l’Ufficio Cultura 184076, per l’Ufficio Turismo 184077 e per la Biblioteca 184082.

"Si tratta di un’esperienza unica, che consentirà ai giovani di mettersi a servizio del proprio territorio e, nel contempo, di orientarsi nel mondo del lavoro", dichiara l’Assessore al personale Rita Cozzi. "Per i volontari sarà possibile stare a diretto contatto con realtà diverse e crescere in consapevolezza, conoscenza ed empatia. Un’occasione preziosa per pensare al proprio futuro e acquisire nuove competenze e nuova formazione".