Servizio civile con il Consorzio Leonardo Pordenone

L’Arte di essere fragili è il nuovo Bando dei Volontari per il Servizio civile: quest’anno le cooperative sociali del Consorzio Leonardo Pordenone offrono 17 posti in tre progetti diversi, nei settori dell’assistenza ai disabili, ai minori e agli anziani. Per informazioni chiamare il numero 3388658916 o scrivere a leonardo.scu@confcooperative.it.

Scadenza per la presentazione delle candidature il 10 febbraio 2023, avvio dei progetti a giugno, riconoscimento economico di 444,30 euro mensili. Il Consorzio ormai opera nel Servizio civile da molti anni, più di 130 giovani hanno sperimentato questa opportunità e i riscontri ricevuti sono estremamente gratificanti. Una media del 30% di ragazzi/e hanno trovato impiego nelle cooperative una volta finita l’esperienza.

Il primo progetto, “Unici e irripetibili”, accoglierà in centri diurni e residenziali nove ragazzi/e che affiancheranno gli operatori in semplici attività di socializzazione e di aumento dell’autonomia a favore delle persone che frequentano queste strutture.

Le sedi si trovano a San Vito al Tagliamento (coop. Futura, coop. Il Granello e La Volpe sotto i gelsi), Casarsa della Delizia (coop. Il Piccolo Principe), Sacile (coop. F.A.I.), Cordenons (coop. ACLI), Fiume Veneto (coop. Il Seme) e Prata di Pordenone (coop. Il Ponte). Tre di queste sedi svolgono attività di agricoltura sociale quindi il sostegno alle persone fragili inserite in questi centri si svolge prettamente nel settore agricolo.

Il secondo progetto - “Maneggiare con cura” - cerca tre ragazzi/e per attività con minori in Comunità a Pordenone e a Casarsa della Delizia e uno per il centro diurno Minori e Famiglie a Maniago.

Il terzo progetto, “Il bastone della mia vecchiaia: generazioni a confronto”, cerca quattro operatori/operatrici volontari/e da inserire in 4 Case-famiglia per anziani autosufficienti situate nei comuni di Pordenone, Aviano, Roveredo in piano e Belluno.

I progetti avranno avvio a fine giugno/inizio luglio 2023, non appena l’attuale gruppo di volontari terminerà l’esperienza iniziata a giugno 2022. Anche ai ragazzi che stanno terminando l’ultimo anno delle superiori viene data la possibilità di aderire ai progetti con soluzioni personalizzate che possano far conciliare il servizio con il periodo di studio in preparazione all’esame orale.