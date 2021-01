Servizio civile con il Patronato Enapa di Confagricoltura

Saranno 104 i giovani italiani, ragazzi e ragazze, tra i 18 e i 28 anni che avranno l’opportunità di vivere un‘esperienza di volontariato negli ambiti dell’assistenza e tutela dei diritti dei cittadini (anziani, immigrati, disoccupati, persone con handicap, ecc…) e dell’educazione e informazione sui diritti sociali, grazie ai progetti di servizio civile del Patronato Enapa di Confagricoltura.

La conferma è arrivata a fine anno 2020 dal Dipartimento per le Politiche giovanili e il Servizio Civile Universale, che ha approvato e finanziato 6 progetti Enapa. Tale progettualità è stata attivata in 16 regioni del nostro Paese, Friuli Venezia Giulia compreso, dove sarà possibile prestare servizio (per 2 giovani), presso l’Enapa di Udine, impegnandosi sui diritti degli anziani.

I giovani, per un anno, saranno impegnati per la “difesa della Patria”, come ricorda l’art. 52 della Costituzione, un periodo importante - sottolinea il Patronato di Confagricoltura - di crescita personale di vita e professionale.

L’esperienza prevede un impiego di 25 ore su 5 giorni settimanali e un rimborso mensile netto di 439,50 euro.

Per candidarsi è necessario prendere visione dei progetti che l'Enapa realizzerà nella prossima primavera, previa consultazione delle informazioni pubblicate sul sito dell'Ente www.enapa.it, e avendo cura di presentare la domanda entro e non oltre le ore 14.00 del 15 febbraio 2021.