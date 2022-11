Servizio Civile, giornata con la Protezione civile

Alla scoperta della Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia: importante giornata a Palmanova per i 21 tra ragazze e ragazzi che stanno svolgendo il loro anno di Servizio Civile Universale nel progetto coordinato dal Comitato Regionale del Friuli Venezia Giulia dell'Unione Nazionale delle Pro Loco d'Italia.

Nel Centro regionale si è parlato del sistema integrato di Protezione Civile e sono stati approfonditi compiti, ruoli e competenze di cittadini, volontari e amministratori. È stata spiegata l’importanza del Piano di emergenza comunale, documento fondamentale che tutti i cittadini sono tenuti a conoscere e a diffondere. Infine, sono stati illustrati i comportamenti virtuosi che è opportuno adottare durante le fasi dell’emergenza sulla base delle informazioni diramate dai bollettini di allerta.

"Sono ormai diversi anni - ha commentato Valter Pezzarini presidente del Comitato regionale Pro Loco - che la Protezione Civile del Friuli Venezia Giulia ci accoglie per un appuntamento che è sempre molto apprezzato dai partecipanti. Nella serie di attività formative che organizziamo per i giovani del Servizio Civile Universale, questo momento ha una grande importanza in quanto spiega loro quanto sia fondamentale essere parte di una Comunità in cui ognuno è pronto ad aiutare gli altri nei momenti di emergenza e non solo. Grazie alla Protezione Civile regionale per questa ulteriore opportunità”.

In particolare grazie al formatore Paolo Band, facente parte della Direzione Gestione e Sviluppo del sistema di Volontariato di Protezione Civile, che da diversi anni accoglie i ragazzi e fornisce loro, in maniera professionale ed entusiasta, le linee essenziali dell’operatività di questo importante Ente Regionale.

“Tra locale e globale, alla scoperta della tradizione artigiana in Fvg”: questo il titolo del bando di Servizio Civile Universale delle Pro Loco del Friuli Venezia Giulia a cui i giovani stanno partecipando. Un progetto (inserito nel settore Patrimonio storico, artistico e cultura; area di intervento: Valorizzazione storie e culture locali) sull’artigianato locale collegato all’Agenda 2030 dell’ONU e propedeutico all’inserimento nel mondo del lavoro. Per questo progetto sono previste oltre 100 ore di formazione su importanti tematiche (come quella della Protezione Civile): tra le più strategiche la formazione civica e la cittadinanza attiva.