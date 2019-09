Servizio Civile in Slovenia e Croazia con la Comunità Italiana

Scade il 10 ottobre 2019 il termine per presentare domanda per i posti di Servizio Civile previsti dal nuovo bando, dando la possibilità di vivere un'esperienza di solidarietà e impegno sociale a giovani tra i 18 e i 28 anni. Arci Servizio Civile in Friuli Venezia Giulia ha previsto 16 progetti che daranno l'opportunità a 69 giovani anni di fare questa esperienza Uno dei progetti è localizzato nella penisola istriana e nel Quarnero e coinvolge Slovenia e Croazia. I 4 volontari previsti aiuteranno a coinvolgere i giovani nella realtà organizzativa e associativa della Comunità Italiana in Istria e alla valorizzazione e conoscenza della varietà del patrimonio storico, linguistico e culturale della regione. Sul sito www.arciserviziocivilefvg.org è possibile consultare tutto il progetto. Per i volontari impegnati nella realizzazione di progetti di Servizio Civile all’estero, in aggiunta all’assegno mensile di 439,50 euro spettanti ai volontari in Servizio civile in Italia, è prevista una indennità giornaliera, che sarà corrisposta per il periodo di effettivo servizio all’estero, differenziata in base al criterio del “costo paese” in cui i volontari sono impegnati. Arci Servizio Civile, associazione di promozione sociale, è la più grande associazione di scopo italiana dedicata esclusivamente al servizio civile.